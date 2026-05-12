Еще невышедшие смарт‑часы Garmin Forerunner 170 обнаружили в каталоге российского магазина Garmin Hub, где модель уже предлагают оформить по предзаказу.

Garmin продолжает обновлять линейку спортивных часов для бегунов и любителей активного отдыха. На этот раз внимание привлек не официальный анонс, а раннее появление новой модели в российском интернет‑магазине.

На сайте российского продавца Garmin Hub заметили еще не представленную модель смарт‑часов Garmin Forerunner 170, которая, судя по названию, придет на смену Forerunner 165. В каталоге уже есть страница с предзаказом, где указаны варианты оформления корпуса и ремешка в черно‑желтом и бело‑голубом цветах. При этом магазин не раскрывает ни цену, ни дату начала продаж, ни подробные характеристики устройства.

В карточке кратко отмечено, что речь идет о новой модели часов, доступной только для предварительного заказа, без возможности немедленной покупки. Кроме этого, блогер the5krunner нашел упоминания про Forerunner 170 на площадке AliExpress.

Подробностей о функциях Forerunner 170 пока нет. Для ориентира напоминаем возможности Forerunner 165: экран с диагональю 1,2 дюйма на матрице AMOLED, заявленная работа без подзарядки до 11 дней, встроенный приемник спутниковой навигации и набор беговых режимов при отсутствии динамика, микрофона, датчика ЭКГ и модема для связи.