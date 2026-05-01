Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Видеокарты GeForce RTX 3060 могут вернуться в июле
К этому времени должны начать массовое производство.

По последним слухам, в июне возобновятся поставки компонентов для производства видеокарт GeForce RTX 3060 12 ГБ партнёрами NVIDIA, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на китайские инсайдерские форумы. Массовое производство видеокарт якобы начнётся в июле.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Это противоречит предыдущим слухам, в которых утверждалось, что партнёры NVIDIA начнут получать комплектующие для производства видеокарт RTX 3060 в период с 10 по 20 марта, а к началу лета видеокарта уже появится в продаже. В недавних сообщениях инсайдера MEGAsizeGPU также подразумевалось, что RTX 3060 появится в начале июня, а запуск RTX 5050 9 ГБ перенесли на конец месяца. Возможно, проблема в недопонимании и инсайдер имел в виду именно возобновление поставок компонентов для производства видеокарт. Так или иначе, возвращение RTX 3060 теперь ожидают в июне-июле.

Если верить слухам, компании Colorful, ASUS, MSI и Galax в числе первых получат чипы для RTX 3060. Количество ограничено, что указывает на необходимость соблюдения точных целевых показателей выпуска.

Видеокарта RTX 3060 12 ГБ была анонсирована в январе 2021 года и поступила в продажу в конце февраля 2021 года по цене 329 долларов США. Согласно официальным спецификациям NVIDIA, видеокарта использует архитектуру Ampere, 3584 ядра CUDA, 192-битную шину памяти и 12 ГБ памяти GDDR6. Хотя это всё ещё достойный вариант для игр в разрешении 1080p, видеокарты Ampere не поддерживают генерацию кадров NVIDIA и не обладают аппаратной поддержкой формата вычислений FP8, который требуется для более быстрой работы DLSS 4.5.

#nvidia #видеокарты #rtx 3060
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter