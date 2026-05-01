К этому времени должны начать массовое производство.

По последним слухам, в июне возобновятся поставки компонентов для производства видеокарт GeForce RTX 3060 12 ГБ партнёрами NVIDIA, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на китайские инсайдерские форумы. Массовое производство видеокарт якобы начнётся в июле.

Это противоречит предыдущим слухам, в которых утверждалось, что партнёры NVIDIA начнут получать комплектующие для производства видеокарт RTX 3060 в период с 10 по 20 марта, а к началу лета видеокарта уже появится в продаже. В недавних сообщениях инсайдера MEGAsizeGPU также подразумевалось, что RTX 3060 появится в начале июня, а запуск RTX 5050 9 ГБ перенесли на конец месяца. Возможно, проблема в недопонимании и инсайдер имел в виду именно возобновление поставок компонентов для производства видеокарт. Так или иначе, возвращение RTX 3060 теперь ожидают в июне-июле.

Если верить слухам, компании Colorful, ASUS, MSI и Galax в числе первых получат чипы для RTX 3060. Количество ограничено, что указывает на необходимость соблюдения точных целевых показателей выпуска.

Видеокарта RTX 3060 12 ГБ была анонсирована в январе 2021 года и поступила в продажу в конце февраля 2021 года по цене 329 долларов США. Согласно официальным спецификациям NVIDIA, видеокарта использует архитектуру Ampere, 3584 ядра CUDA, 192-битную шину памяти и 12 ГБ памяти GDDR6. Хотя это всё ещё достойный вариант для игр в разрешении 1080p, видеокарты Ampere не поддерживают генерацию кадров NVIDIA и не обладают аппаратной поддержкой формата вычислений FP8, который требуется для более быстрой работы DLSS 4.5.