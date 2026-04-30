Компания ASRock объявила о выпуске материнской платы X870E Taichi White, первой белой платы во флагманской серии Taichi, сообщает TechPowerUp. В новом решении используется полностью белая печатная плата, в белый цвет также окрашено большинство разъёмов, а система охлаждения выполнена в бело-серебристом оформлении с различными узорами, брэндингом ASRock и настраиваемой подсветкой на некоторых из элементов.

Производитель заявляет, что плата полностью совместима с новым процессором AMD Ryzen 9 9950X3D2 и позволит полностью раскрыть его потенциал. В частности, для этого ASRock X870E Taichi White оснащается подсистемой питания со схемой 24+2+1 и 110-амперными силовыми модулями DrMOS.

В числе прочих особенностей и преимуществ два полноразмерных слота PCI-E с поддержкой PCIe 5.0, один M.2 разъём с поддержкой PCIe 5.0 x4 и три с поддержкой PCIe 4.0 x4, поддержка четырёх модулей оперативной памяти DDR5 суммарным объёмом до 256 ГБ. В числе портов на задней панели можно найти два USB4 мощностью 15 Вт. Плата оснащается 10-гигабитным адаптером проводной сети и модулем и модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 7.