Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Первая белая плата во флагманской серии Taichi.

Компания ASRock объявила о выпуске материнской платы X870E Taichi White, первой белой платы во флагманской серии Taichi, сообщает TechPowerUp. В новом решении используется полностью белая печатная плата, в белый цвет также окрашено большинство разъёмов, а система охлаждения выполнена в бело-серебристом оформлении с различными узорами, брэндингом ASRock и настраиваемой подсветкой на некоторых из элементов.

Источник изображения: ASRock (и далее)

Производитель заявляет, что плата полностью совместима с новым процессором AMD Ryzen 9 9950X3D2 и позволит полностью раскрыть его потенциал. В частности, для этого ASRock X870E Taichi White оснащается подсистемой питания со схемой 24+2+1 и 110-амперными силовыми модулями DrMOS.

В числе прочих особенностей и преимуществ два полноразмерных слота PCI-E с поддержкой PCIe 5.0, один M.2 разъём с поддержкой PCIe 5.0 x4 и три с поддержкой PCIe 4.0 x4, поддержка четырёх модулей оперативной памяти DDR5 суммарным объёмом до 256 ГБ. В числе портов на задней панели можно найти два USB4 мощностью 15 Вт. Плата оснащается 10-гигабитным адаптером проводной сети и модулем и модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 7.

#amd #материнские платы #asrock
Источник: techpowerup.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
GPD выпускает мини-ПК BOX с процессорами Intel Panther Lake и портом MCIO 8i у некоторых моделей
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
AMD Zen 6 получат снижающие задержки между CCD и IOD соединительные кристаллы Silicon Bridges
Counterpoint Research: Fairphone увеличивает продажи своих смартфонов на фоне спада рынка в целом
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Видеокарта RTX 5070 12 ГБ для Framework Laptop 16 стоит на 72% дороже по сравнению с 8-ГБ версией

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter