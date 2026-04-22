AOC представляет новый игровой монитор AGON Pro AG326UZD2 с дисплеем диагональю 31,5 дюйма, разрешением 3840 на 2160 пикселей и максимальной частотой обновления 240 Гц, сообщает VideoCardz.com. В основе монитора используется тандемная QD-OLED панель 4-го поколения от компании Samsung Display.

Для монитора заявлены скорость отклика 0,03 мс при переключении между оттенками серого (GtG), сертификация DisplayHDR True Black 500, пиковая яркость 1000 нит в режиме HDR при 3% APL, переменная частота обновления Adaptive-Sync и соответствие NVIDIA G-SYNC Compatible. Покрытие пространств DCI-P3, Adobe RGB и sRGB составляет 99,7%, 96,9% и 140,7% соответственно.

Новая модель является значимым шагом вперёд относительно предшественника AG326UD, который поддерживал частоту обновления вплоть до 165 Гц и обладал сертификатом DisplayHDR True Black 400.

Для подключения AGON Pro AG326UZD2 оснащается одним скоростным портом DisplayPort 2.1 UHBR 20 и парой портов HDMI 2.1. В числе прочего предусмотрен один порт USB-C мощностью до 65 Вт, два USB-A, аудиовыход для наушников. Монитор оснащается встроенным переключателем KVM и стереодинамиками мощностью 8 Вт, поддерживает режимы отображения «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой».

Подставка AGON Pro AG326UZD2 позволяет регулировать монитор по высоте в пределах 150 мм, наклонять, поворачивать и вращать монитор. Производитель предоставляет на монитор трёхлетнюю гарантию, которая покрывает случаи выгорания дисплея, но условия могут отличаться в зависимости от страны, конкретного продавца и других факторов.

В Европе монитор появился в продаже по цене около 999 евро.