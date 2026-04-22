molexandr
AOC представляет игровой OLED-монитор AGON Pro AG326UZD2 с диагональю 31,5 дюйма
Разрешение 3840 на 2160 пикселей и максимальная частота обновления 240 Гц.

AOC представляет новый игровой монитор AGON Pro AG326UZD2 с дисплеем диагональю 31,5 дюйма, разрешением 3840 на 2160 пикселей и максимальной частотой обновления 240 Гц, сообщает VideoCardz.com. В основе монитора используется тандемная QD-OLED панель 4-го поколения от компании Samsung Display.

Источник изображения: AOC (и далее)

Для монитора заявлены скорость отклика 0,03 мс при переключении между оттенками серого (GtG), сертификация DisplayHDR True Black 500, пиковая яркость 1000 нит в режиме HDR при 3% APL, переменная частота обновления Adaptive-Sync и соответствие NVIDIA G-SYNC Compatible. Покрытие пространств DCI-P3, Adobe RGB и sRGB составляет 99,7%, 96,9% и 140,7% соответственно.

Новая модель является значимым шагом вперёд относительно предшественника AG326UD, который поддерживал частоту обновления вплоть до 165 Гц и обладал сертификатом DisplayHDR True Black 400.

Для подключения AGON Pro AG326UZD2 оснащается одним скоростным портом DisplayPort 2.1 UHBR 20 и парой портов HDMI 2.1. В числе прочего предусмотрен один порт USB-C мощностью до 65 Вт, два USB-A, аудиовыход для наушников. Монитор оснащается встроенным переключателем KVM и стереодинамиками мощностью 8 Вт, поддерживает режимы отображения «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой».

Подставка AGON Pro AG326UZD2 позволяет регулировать монитор по высоте в пределах 150 мм, наклонять, поворачивать и вращать монитор. Производитель предоставляет на монитор трёхлетнюю гарантию, которая покрывает случаи выгорания дисплея, но условия могут отличаться в зависимости от страны, конкретного продавца и других факторов.

В Европе монитор появился в продаже по цене около 999 евро.

#aoc #игровые мониторы #qd-oled
Источник: videocardz.com
Популярные новости

Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
14
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
2
Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
Энтузиаст протестировал сборку с Ryzen 5 2600 и GTX 1060 6 ГБ в ряде популярных игр
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Якутия ведёт переговоры с Китаем о поставках самолётов из-за переноса выпуска Ил-114-300 и «Байкала»
+
РЖД к 2028 году оснастит пассажирские поезда комфортными индивидуальными спальными капсулами
1
Ugreen выпустила компактную зарядку GaN мощностью 45 Вт
+
Lenovo выпустит свой самый лёгкий ноутбук 19 мая
+
Полностью импортозамещённый Ми-171А3 успешно завершил испытания в Якутии при –50°C
+
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
9
Эксперт сравнил fps и картинку в Pragmata с включённой и отключённой трассировкой лучей и пути
2
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
4
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
Ряд пользователей Windows 11 столкнулся с зависаниями ПК в цикле перезагрузки из-за KB5083769
+
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+
Крупнейший производитель DRAM в Китае столкнулся с трудностями при запуске в производство HBM3
+
Рособрнадзор: Поколение ЕГЭ составляет костяк во всех отраслях российской экономики
5

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
65
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
8
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
6
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
4
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
+

Сейчас обсуждают

Артём Поздняков
19:37
Надо рашить рейтинг в сторах, я понимаю,что маркетплейсы не в чем не виноваты ,но и поддерживать это мракобесие я не хочу
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Trixie
19:27
ещё из Крыма очень вкусная
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
Aleksey Mulygin
19:16
Импортная кола сильно отличается в зависимости от региона производства. Как по мне, одна из самых вкусных - Pepsi из Беларуси, но она встречается только в магазинах сети "Чеснок", больше нигде не ее в...
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
Шериф
18:56
Максим это твой лучший друг?
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
32Влад32
18:36
"Во многом ситуацию для автолюбителей спасает нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч. То есть, если на конкретном участке дороги скорость ограничена 90 км/ч, то вы можете ехать 110 км/ч и не...
В Госдуме не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Сергей Анатолич
18:30
Сейчас в Пятёрочку сходил и 2000 р нету, а тут 2224 р на целый месяц! Да, студенту надо быть изобретательным!
Миронов и Лантратова просят увеличить академическую стипендию в десять раз
Phantom Lord
18:10
Угорают тут только над тобой
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
OgoGoLog
18:09
Продавец в данном случае не маркетплейс, а ИП, который распространяет через него.
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Эдуард Кузнецов
18:00
50 млн. в телеграмме сидят, даже сейчас.
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Эдуард Кузнецов
17:52
Нет худа без добра?)
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
