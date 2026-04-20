Компания ASUS представила профессиональный OLED-монитор ProArt PA32USD диагональю 31,5 дюйма, сообщает Guru3D. Дисплей монитора с собственным разрешением 3840 на 2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400 и рассчитан на пиковую яркость до 1000 нит в сценариях HDR.

ProArt PA32USD поддерживает 10-битную глубину цвета и обеспечивает полное покрытие цветового пространства sRGB, а также 99-процентный охват DCI-P3. Также в наличии режим BT.2020, расширяющий спектр возможных рабочих процессов. ASUS указывает значение Delta E ниже 1, что свидетельствует о высоком уровне точности цветопередачи, подходящем для профессионального использования.

Для обеспечения стабильного качества изображения дисплей откалиброван на заводе и снабжён колориметром с возможностью самокалибровки. Кроме того, доступны несколько предустановленных кривых PQ, что позволяет адаптироваться к различным стандартам и рабочим процессам мастеринга HDR-контента.

Монитор оснащён двумя портами Thunderbolt 4, одним DisplayPort 2.1 и одним HDMI 2.1 FRL. Для профессиональных сред видеопроизводства ASUS также интегрировала два входа 12G-SDI, позволяющих напрямую подключаться к вещательному и студийному оборудованию. Встроенный USB-концентратор с портами 10 Гбит/с обеспечивает дополнительную гибкость для подключения периферийных устройств и внешних накопителей.

Монитор поддерживает две разные конфигурации подставки, в комплект входит съёмный солнцезащитный козырёк для минимизации воздействия окружающего света при работе. Цены не уточняются.