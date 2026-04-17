Компания LIAN LI обновила компактный корпус A4-H2O Mini-ITX, разработанный в сотрудничестве с брэндом DAN Cases, добавив поддержку видеокарт с интерфейсом PCIe 5.0, сообщает Guru3D. Новая версия сохраняет оригинальную компоновку объёмом 11 литров, но при этом комплектуется райзер-кабелем PCI Express 5.0 (x16).

Источник изображения: Lian Li

Обновление в первую очередь предназначено для пользователей, собирающих высокопроизводительные системы в компактных корпусах. Корпус поддерживает трёхслотовые видеокарты длиной до 322 мм. Внутренняя компоновка осталась неизменной, основное внимание уделяется конструкции типа «сэндвич», которая разделяет отсеки для видеокарты и материнской платы для эффективного использования пространства.

В верхней части корпуса пользователи могут установить два 120-мм вентилятора или 240-мм радиатор с вентиляторами общей толщиной не более 55 мм. Это позволяет использовать для охлаждения процессора системы класса «всё в одном», воздушное охлаждение ограничено низкопрофильными кулерами высотой не более 55 мм. Совместимость с блоками питания ограничена моделями SFX и SFX-L, что является стандартом для корпусов такого размера.

Варианты размещения накопителей минимальны: можно установить один 2,5-дюймовый диск. На передней панели расположены один порт USB 3.0, один порт USB Type-C и комбинированный аудиоразъём.

Размеры корпуса составляют 140 мм в ширину, 326 мм в глубину и 244 мм в высоту, а общий вес — приблизительно 2,9 кг. Он будет доступен в чёрном и серебристом цвете, за рубежом старт продаж запланирован на 24 апреля 2026 года. Цена установлена на уровне приблизительно 155 долларов США.