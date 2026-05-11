Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Тесты проводились в разрешении 1440p

Дебютировавший в прошлом году процессор AMD Ryzen 5 5500X3D на базе архитектуры Zen 3, имеющий 96 МБ L3-кэша, позволяет сэкономить благодаря поддержке более дешёвой оперативной памяти DDR4, но насколько он хорош на фоне Ryzen 5 7500F на основе более новой архитектуры Zen 4, снабжённого только с 32 МБ кэша L3 – этим вопросом задался энтузиаст YouTube-канала Iceberg Tech, протестировавший оба процессора совместно с видеокартой GeForce RTX 5090 в целом ряде игр.

Источник фото: Iceberg Tech/YouTube

Модель Ryzen 5 5500X3D тестировалась вместе с ОЗУ DDR4-3600 CL14, тогда как Ryzen 5 7500F — с DDR5-6000 CL30. Общий объём оперативной памяти был одинаков — 32 ГБ. В игровых тестах при разрешении 1440p процессоры показали следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • Crimson Desert (пресет Cinematic, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 106 fps/67 fps, Ryzen 5 7500F – 102 fps/69 fps, Ryzen 5 7500F (PBO вкл.) – 103 fps/69 fps
  • Resident Evil Requiem (максимальные настройки, трассировка пути вкл., DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 100 fps/67 fps, Ryzen 5 7500F – 97 fps/69 fps, Ryzen 5 7500F (PBO вкл.) – 97 fps/70 fps
  • Resident Evil Requiem (максимальные настройки, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 174 fps/106 fps, Ryzen 5 7500F – 154 fps/104 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (максимальные настройки, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 102 fps/79 fps, Ryzen 5 7500F – 102 fps/84 fps, Ryzen 5 7500F (PBO вкл.) – 104 fps/87 fps
  • Doom: The Dark Ages (пресет Ultra Nightmare, трассировка пути вкл., DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 134 fps/106 fps, Ryzen 5 7500F – 136 fps/108 fps
  • Doom: The Dark Ages (пресет Ultra Nightmare, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 159 fps/133 fps, Ryzen 5 7500F – 154 fps/128 fps
  • The Last of Us Part II (максимальные настройки, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 142 fps/102 fps, Ryzen 5 7500F – 135 fps/87 fps, Ryzen 5 7500F (PBO вкл.) – 140 fps/101 fps
  • Baldur's Gate 3 (пресет Ultra, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 117 fps/76 fps, Ryzen 5 7500F – 107 fps/76 fps, Ryzen 5 7500F (PBO вкл.) – 108 fps/76 fps
  • Hitman World of Assassination (максимальные настройки, симуляция в режиме best, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 92 fps/48 fps, Ryzen 5 7500F – 88 fps/45 fps, Ryzen 5 7500F (PBO вкл.) – 98 fps/48 fps
  • Hitman World of Assassination (максимальные настройки, симуляция в режиме base, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 157 fps/68 fps, Ryzen 5 7500F – 160 fps/75 fps, Ryzen 5 7500F (PBO вкл.) – 160 fps/77 fps
  • Cyberpunk 2077 (RT Overdrive, высокая плотность толпы, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 71 fps/45 fps, Ryzen 5 7500F – 69 fps/46 fps
  • Cyberpunk 2077 (высокая плотность толпы, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 84 fps/52 fps, Ryzen 5 7500F – 79 fps/51 fps
  • Battlefield 6 (пресет Overkill, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 165 fps/95 fps, Ryzen 5 7500F – 158 fps/106 fps, Ryzen 5 7500F (PBO вкл.) – 176 fps/119 fps
  • ARC Raiders (пресет Epic, RTXGI Epic, DLSS Performance): Ryzen 5 5500X3D – 135 fps/83 fps, Ryzen 5 7500F – 142 fps/95 fps, Ryzen 5 7500F (PBO вкл.) – 144 fps/92 fps

В целом, в стандартных условиях Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в большинстве игр обеспечили примерно равные показатели fps. При этом в некоторых случаях процессор с 3D V-Cache был чуть быстрее по средней частоте кадров, тогда как его соперник лидировал по 1% low. Использование PBO позволило Ryzen 5 7500F заметно увеличить частоту кадров в Hitman World of Assassination (симуляция в режиме best) и Battlefield 6, в то время как в других играх ситуация практически не изменилась.

#ryzen 5 7500f #ryzen 5 5500x3d
Источник: youtube.com
