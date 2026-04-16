Исправлена проблема в игре Arknights: Endfield.

Компания NVIDIA выпустила (PDF) графические драйверы GeForce Game Ready версии 596.21 с оптимизациями для игр PRAGMATA и Neverness to Everness, которые обладают поддержкой технологий DLSS 4.5, а также Windrose с поддержкой DLSS 4.

Научно-фантастический боевик PRAGMATA от CAPCOM выходит завтра, 17 апреля. Игра получила высокие оценки от рецензентов, на портале OpenCritic её общая оценка составляет 87 баллов. Игру хвалят за динамичные перестрелки, необычные игровые механики с головоломки и увлекательный сюжет. Neverness to Everness — это многопользовательская ролевая игра с открытым миром от студии Hotta Studio, дочерней Perfect World. А Windrose является пиратским PvE-боевиком с открытым миром и механиками строительства, крафта и выживания. Neverness to Everness планируют выпустить 29 апреля, а Windrose уже доступна в раннем доступе.

Исправление в новом драйвере одно: устранили потенциальные подтормаживания в Arknights: Endfield.