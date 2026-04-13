Точная дата выпуска контроллера пока неизвестна.

Компания Valve, предположительно, получила крупную партию игровых контроллеров Steam Controller, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на отгрузочные документы, обнаруженные в открытых таможенных базах данных. Первым внимание на это обратил блогер Брэд Линч (Brad Lynch) в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Судя по опубликованным документам, компания получила из Гонконга 40 транспортных пакетов с контроллерами общим весом около 13 тонн. Точное количество единиц продукции остаётся неизвестным, поэтому сложно сказать, насколько это большая поставка. Для справки, вес нетто нового Steam Controller составляет около 292 грамм.

Новость не подтверждает дату начала продаж, цену и окончательные характеристики, но она указывает на то, что контроллер перешёл на более поздний этап в цикле предпродажной подготовки. В отличие от Steam Machine и Steam Frame, Steam Controller могут выпустить в любой момент, поскольку на него не влияет ситуация с высокими ценами на оперативную память и SSD-накопители. Согласно официальной информации, все три устройства должны выпустить в 2026 году.