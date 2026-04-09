Как удалось превысить лимит 120 Вт, пока не уточняется.

Компания Thermalright анонсировала мини-ПК AI HydroNous R1, который отличается наличием жидкостной системы охлаждения и гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395 с нетипичной настройкой энергопотребления, сообщает Wccftech со ссылкой на ITHome. В соответствии со стандартными спецификациями, максимальная мощность Ryzen AI MAX+ 395 ограничена значением 120 Вт, но в Thermalright повысили лимит до 176 Вт. Подробности не уточняются. Потенциально AI HydroNous R1 может стать самым мощным мини-ПК с флагманским чипом AMD Strix Halo.

Источник изображения: Thermalright, ITHome

AI HydroNous R1 — это вертикальный мини-ПК в компактном корпусе объёмом 2,6 литра, который может поместиться в рюкзак. На опубликованных слайдах говорится о том, что в системе охлаждения компьютера используется медный блок, отводящий тепло от процессора, подсистемы питания и памяти, термоинтерфейс с фазовым переходом, 180-мм радиатор и пара вентиляторов с крыльчаткой из жидкокристаллического полимера (LCP). Корпус компьютера изготовлен на ЧПУ-станке и анодирован. Верхняя и нижняя панели перфорированы. Спереди располагается 4,6-дюймовый ЖК-дисплей для мониторинга. В числе прочего компьютер оснащается 10-гигабитным сетевым адаптером и портом USB4.

На момент написания подробные характеристики мини-ПК и цены не называются.