Компания Colorful якобы планирует пополнить запасы бюджетными материнскими платами серии D3 с поддержкой оперативной памяти DDR3 и сокетом Intel LGA 1151, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на информацию ресурса ChannelGate. Также источники, репутация которых не уточняется, утверждают, что в компании рассматривают возможность выпуска ещё более зрелых материнских плат с чипсетом Intel H81.

Если информация подтвердится, в мае могут появиться материнские платы Colorful с чипсетом Intel H81, который был представлен в 2013 году для платформы LGA 1150. Эти платы поддерживают процессоры Intel Core 4-го поколения семейства Haswell, например, Core i5 4570. Новые поставки нацелены на владельцев старых систем, которым может потребоваться новая плата, или тех, кто собирается собрать компьютер с процессором Haswell с нуля. Такая система всё ещё может быть пригодна для выполнения базовых задач, офисной работы и игр, которые выходили в то время, когда эта платформа была актуальна.

Это не масштабное возвращение старых платформ с поддержкой памяти DDR3 на рынок, а небольшое пополнение запасов, которое может зависеть от спроса на каком-то конкретном рынке сбыта, пишет VideoCardz.com. Поставки могут быть ориентированы на корпоративных клиентов, которые нуждаются в обновлении или расширении своего парка вычислительных систем, но в сложившейся ситуации не могут себе позволить современные решения с поддержкой памяти DDR4 или DDR5. Тем не менее, в 2026 году необычно наблюдать возобновление активности вокруг плат эпохи DDR3.

Накануне сообщалось, что Intel продолжит производство процессоров Intel Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh и чипсетов для материнских плат серии 700 с сокетом LGA 1700. Также можно ожидать, что на рынке появится больше материнских плат с комбинированной поддержкой оперативной памяти DDR4 и DDR5.