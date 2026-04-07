В США открылись предварительные заказы.

Компания LG открыла в США предварительные заказы на свои новые игровые мониторы из серии UltraGear evo, сообщает VideoCardz.com. Стали известны первоначальные цены. Сверхширокоформатный 39-дюймовый 5K2K OLED-монитор 39GX950B-B предлагается по цене 1799,99 $, а 27-дюймовый 27GM950B-B с разрешением 5K и дисплеем Mini LED — по цене 1199,99 $. Первые покупатели начнут получать свои заказы на неделе, начинающейся 4 мая.

Модель 39GX950B-B привлекла наибольшее внимание на выставке CES 2026. Дисплей этого монитора поддерживает разрешение 5120x2160 пикселей с максимальной частотой обновления 165 Гц и обладает радиусом кривизны 1500R. Заявлено время отклика 0,03 мс в режиме GtG. Предусмотрен второй режим с разрешением WFHD и максимальной частотой обновления 330 Гц. Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 500, обладает 99,5-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и набором современных портов, включая DisplayPort 2.1, два порта HDMI 2.1 и USB-C мощностью 90 Вт. В 39GX950B-B есть даже специальный чип для интеллектуальных функций, включая масштабирование изображения.

Второй монитор 27GM950B-B с разрешением 5120x2880 должен привлечь покупателей, которым нужна меньшая диагональ дисплея, но большая плотность пикселей. Дисплей поддерживает 2304 зоны локального затемнения. Максимальная частота обновления 165 Гц, время отклика — 1 мс в режиме GtG. В этой модели также предусмотрен второй режим с разрешением QHD и частотой обновления до 330 Гц включительно. Среди прочего, заявлена сертификация VESA DisplayHDR 1000, 99-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и тот же набор портов с одним DisplayPort 2.1, парой HDMI 2.1 и одним USB-C мощностью 90 Вт.