Предтоповый процессор, который практически во всём идентичен Core Ultra X7 368H.

Компания Intel выпустила процессор Core Ultra X9 378H семейства Panther Lake для ноутбуков, сообщает VideoCardz.com. Процессор обладает конфигурацией производительных P-, эффективных E- и маломощных LPE-ядер 4P+8E+4LPE и оснащается 12-ядерной интегрированной графикой Arc B390.

Конфигурация нового процессора идентична таковой в уже выпущенной модели Intel Core Ultra X7 368H. Идентичны даже максимальная тактовая частота P-ядер 5,0 ГГц и лимиты мощности в диапазоне 25…80 Вт. Главным отличием Core Ultra X7 368H является поддержка набора технологий vPro для корпоративного сектора. По всей видимости, рассматриваемый Core Ultra X9 378H выпустили как аналог для потребительского рынка.

На момент написания флагманским процессором Panther Lake является Core Ultra X9 388H. От модели Core Ultra X9 378H его отличает на 100 МГц более высокая тактовая частота производительных ядер в режиме турбо. Важно помнить, что в новой серии только процессоры класса X оснащаются наиболее производительной интегрированной графикой Arc B370 или B390. Например, такая модель, как Core Ultra 9 386H, обладает той же конфигурацией ядер 4P+8E+4LPE, но оснащается гораздо менее производительным видеоядром Intel Graphics с четырьмя ядрами Xe.