Игра Crimson Desert не работает на видеокартах Intel ARC. При попытке запустить игру на системах с графическими решениями линейки Intel ARC игроки получают сообщение об ошибке «В настоящее время графическое устройство не поддерживается», сообщает OC3D.

В разделе часто задаваемых вопросов компания Pearl Abyss просто указывает, что геймерам, купившим игру в ожидании поддержки графических процессоров Intel ARC, следует «ознакомиться с политикой возврата средств платформы, на которой была приобретена игра». На данный момент нет информации о том, когда в Crimson Desert появится поддержка графических решений Intel ARC. Пользователи получают сообщение, что их «графическое устройство в настоящее время не поддерживается». Это подразумевает, что поддержка планируется, однако это не является конкретным подтверждением.

Игра Crimson Desert без каких-либо явных проблем работает на видеокартах AMD и NVIDIA, поддерживая самые современные технологии из наборов FSR 4 и DLSS 4, включая шумоподавление и генерацию кадров на основе искусственного интеллекта.