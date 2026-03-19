Новая сборка FSR 4 INT8 версии 4.0.2b работает со свежими драйверами.

Набор технологий AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 4 по-прежнему поддерживается только видеокартами новой серии Radeon RX 9000. На официальных страницах FSR Redstone, актуальной версии FSR 4 с самыми последними обновлениями, также сообщается, что масштабирование изображения и другие возможности на базе машинного обучения доступны только на графических решениях RDNA 4. В списке поддерживаемых игр компания тоже ссылается на видеокарты Radeon RX 9000 и драйвер Adrenalin версии не старше 25.12.1, пишет VideoCardz.com.

Несмотря на всё это, в сообществе находятся энтузиасты, которые пытаются наладить работу FSR 4 на видеокартах AMD прошлых поколений. Вероятно, это было бы невозможно без утечки нестандартной версии FSR 4, в которой вычисления выполняются не в формате FP8, а в формате INT8. Похоже, эту версию FSR 4 можно доработать. Так, разработчики открытого проекта OptiScaler анонсировали специальную сборку FSR 4 INT8 версии 4.0.2b для видеокарт RDNA 2. Согласно сообщениям, сборка содержит изменения, которые должны снизить частоту появления шлейфов на видеокартах Radeon RX 6000 и обеспечить совместимость с новыми версиями драйверов.

OptiScaler — это программное обеспечение, которое может заменять или внедрять различные апскейлеры в игры, если в них реализована поддержка хотя бы одного набора технологий, NVIDIA DLSS, AMD FSR или Intel XeSS. Принцип работы программного обеспечения не позволяет использовать его в онлайн играх с античитерской защитой, с большой вероятностью это приведёт к блокировке учётной записи. Также не лишним будет отметить, что это открытый проект, разрабатывающийся сообществом, пользователи должны понимать и принимать потенциальные риски, связанные с использованием этого и подобного ПО.

На момент написания официальные новости о портировании FSR 4 на видеокарты RDNA 3 и 2 так и не появились.