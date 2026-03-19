Для обычной модели Workstation Edition он не подходит.

Под брендом EK был представлен новый водоблок EK-Pro для видеокарт NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, сообщает VideoCardz.com. Отличительная особенность — однослотовая конструкция для плотного размещения графических ускорителей в рабочих станциях и серверах.

Источник изображения: EK by LM TEK (и далее)

Водоблок подходит для исполнения RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition и MAX-Q Workstation Edition, но не подходит для обычной модели Workstation Edition, которая внешне во многом напоминает игровую видеокарту GeForce RTX 5090 Founders Edition. Перед покупкой необходимо внимательно ознакомиться с информацией о совместимости, новое семейство видеокарт NVIDIA для рабочих станций объединяет модели с разными печатными платами и конструкциями систем охлаждения.

Рассматриваемый водоблок позволит разместить в серверной системе формата 4U до восьми видеокарт RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition или MAX-Q Workstation Edition. Водоблок состоит из никелированного медного основания и верхней части из нержавеющей стали. Предусмотрено охлаждение всех критически важных компонентов видеокарты, включая графический процессор, память и элементы подсистемы питания.

Также в комплект входит бэкплейт, который помогает отводить тепло с обратной стороны печатной платы, и однослотовый кронштейн ввода-вывода. Ещё одной особенностью являются быстроразъёмные соединения для фитингов. Это должно упростить обслуживание, исключая необходимость в сливе жидкости со всего контура.

Цена водоблока не уточняется.