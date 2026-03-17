Основные характеристики – как у стандартной RTX PRO 4500 Blackwell.

Компания NVIDIA анонсировала RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition — однослотовый ускоритель для центров обработки данных, периферийных и облачных вычислений. Видеокарта ориентирована на выполнение задач искусственного интеллекта, обработку данных и видеопотоков, вычисления, и всё это в компактном серверном форм-факторе с низким энергопотреблением, сообщает VideoCardz.com.

Новая модель использует те же 10496 ядер CUDA и 32 ГБ памяти GDDR7, что и стандартная RTX PRO 4500 Blackwell. Основные различия заключаются в конструкции платы и энергопотреблении: серверная версия представляет собой пассивную однослотовую карту с номинальной мощностью 165 Вт, в то время как стандартная RTX PRO 4500 использует двухслотовый кулер с вентилятором и имеет номинальную мощность 200 Вт. Также серверная версия отличается более низкой пропускной способностью памяти (800 против 896 ГБ/с) и отсутствием видеовыходов.

NVIDIA позиционирует RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition как более компактную и энергоэффективную альтернативу. Она сохраняет ту же конфигурацию графического процессора и тот же объем памяти, что и стандартная RTX PRO 4500, но жертвует видеовыходами и некоторой пропускной способностью памяти в пользу пассивной однослотовой конструкции, лучше подходящей для корпоративных платформ.