За рубежом продажи новых ноутбуков начинаются 17 марта

Компания Intel представила новую серию процессоров Core Ultra 200HX Plus для высокопроизводительных ноутбуков, сообщает VideoCardz.com. Серия состоит из двух моделей: Core Ultra 9 290HX Plus и Core Ultra 7 270HX Plus. Эти процессоры предназначены для игровых ноутбуков, ноутбуков для создания контента и мобильных рабочих станций.

Источник изображения: Intel (и далее)

По данным Intel, процессор Core Ultra 9 290HX Plus в среднем обеспечивает до 8% более высокую игровую производительность, чем Core Ultra 9 285HX. Тестирование проводилось при разрешении 1080p и высоких настройках графики. В однопоточном тесте Cinebench 2026 компания заявляет о преимуществе до 7%. По сравнению со старым Core i9-12900HX, новый чип обеспечивает до 62% более высокую игровую производительность, а в однопоточных нагрузках производительность до 30% выше.

Одно из главных изменений по сравнению с процессорами Core Ultra 7 285HX и 265HX — увеличение межкристальной частоты на величину до 900 МГц. Intel заявляет, что это повышает скорость соединения между процессором и контроллером памяти, снижает системную задержку и улучшает производительность в играх. Новые чипы также поддерживают инструмент Intel Binary Optimization Tool для повышения производительности в некоторых играх.

Платформа поддерживает дискретный модуль Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Thunderbolt 5. Intel заявляет, что Thunderbolt 5 может обеспечить двунаправленную пропускную способность до 80 Гбит в секунду. За рубежом продажи систем с процессорами Core Ultra 200HX Plus начинаются с сегодняшнего дня, 17 марта, расширение ассортимента ожидается позже в этом году. В первую волну входят игровые ноутбуки и мобильные рабочие станции от Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer, а также устройства от ряда региональных брендов.