molexandr
Intel представила процессоры Core Ultra 200HX Plus для высокопроизводительных ноутбуков
За рубежом продажи новых ноутбуков начинаются 17 марта

Компания Intel представила новую серию процессоров Core Ultra 200HX Plus для высокопроизводительных ноутбуков, сообщает VideoCardz.com. Серия состоит из двух моделей: Core Ultra 9 290HX Plus и Core Ultra 7 270HX Plus. Эти процессоры предназначены для игровых ноутбуков, ноутбуков для создания контента и мобильных рабочих станций.

Источник изображения: Intel (и далее)

По данным Intel, процессор Core Ultra 9 290HX Plus в среднем обеспечивает до 8% более высокую игровую производительность, чем Core Ultra 9 285HX. Тестирование проводилось при разрешении 1080p и высоких настройках графики. В однопоточном тесте Cinebench 2026 компания заявляет о преимуществе до 7%. По сравнению со старым Core i9-12900HX, новый чип обеспечивает до 62% более высокую игровую производительность, а в однопоточных нагрузках производительность до 30% выше.

Одно из главных изменений по сравнению с процессорами Core Ultra 7 285HX и 265HX — увеличение межкристальной частоты на величину до 900 МГц. Intel заявляет, что это повышает скорость соединения между процессором и контроллером памяти, снижает системную задержку и улучшает производительность в играх. Новые чипы также поддерживают инструмент Intel Binary Optimization Tool для повышения производительности в некоторых играх.

Платформа поддерживает дискретный модуль Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Thunderbolt 5. Intel заявляет, что Thunderbolt 5 может обеспечить двунаправленную пропускную способность до 80 Гбит в секунду. За рубежом продажи систем с процессорами Core Ultra 200HX Plus начинаются с сегодняшнего дня, 17 марта, расширение ассортимента ожидается позже в этом году. В первую волну входят игровые ноутбуки и мобильные рабочие станции от Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer, а также устройства от ряда региональных брендов.

#intel #процессоры #ноутбуки
Источник: videocardz.com
Популярные новости

Самый большой паровоз в мире отправился в тур по США к 250-летию страны
+
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
Китай разрабатывает недорогие варианты доставки грузов на Луну в рамках своей лунной программы
+
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
1
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
6
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
10
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
Новые рендеры подтвердили, что китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 оснащена тремя вентиляторами
+
Солнечное затмение 2700 лет назад помогло уточнить вращение Земли и активность Солнца
+
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
Археологи нашли в Греции снаряд для пращи возрастом 2000 лет с высеченным посланием противнику
+
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
2
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
3
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки обновления
+
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5
Смартфон Nubia Z80 Ultra первым получил интеграцию ИИ OpenClaw в операционную систему
+
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
8

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
5
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
21
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
6
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
9
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
+
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
3
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
1
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+

Сейчас обсуждают

IRanPast
13:04
Тут Данте прав конечно, но мог бы содрать и перепечатать какой-нибудь обзор из-за бугра. Полезней бы было
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
OgoGoLog
12:48
Проблема в головах. Все страны одинаковые.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
megard
12:46
Надо бы у них это дело купить, явно будет быстрей и главное дешевле чем наши клептоманы смогут когда либо такое повторить.
В Китае может появиться второй производитель 7-нм чипов
Waramagedon
12:22
А так бы в пещере валялся, пока батя мамонта валит, а мать разделывает бизона? работать нужно всегда, независимо от строя государства. Никто тебя кормить не собирается.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Vasya Zelepopov
11:36
Да, Lazy вчера так и сказала. Точнее ничего не сказала. Вообще)
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Дмитрий Малинин
11:32
Ого, а если реально объединить нейросетку в играх с исходной информацией и правильно это реализовать то будет ультраграфика будущего!
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
Дмитрий Патрушев
11:25
Только теперь 2 шт 5090 минимум нужно
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
swr5
11:15
У куртки презентации и реальность живут в разных мирах.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
swr5
11:12
Уходит эпоха. А это уже не игры, а кинопродукция
NVIDIA представила DLSS 5 с нейронным рендерингом в реальном времени
aribetdetka
11:10
Это всего что-то около 25 млн долларов США, но миллиарды в рублях конечно звучат хайпово.
«Сказка о царе Салтане» собрала в российском прокате 2 миллиарда рублей
