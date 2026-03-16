По неофициальной информации, компания MSI готовится повысить цены на свою линейку игровых продуктов, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на издание Money UDN, которое ссылается на данные с недавнего брифинга MSI для инвесторов. Цены могут вырасти на величину от 15% до 30%. Так компания якобы планирует компенсировать снижение объёмов поставок в 2026 году.
Руководители MSI назвали 2026 год самым сложным годом в истории компании, указав на серьёзный дефицит памяти, рост цен на SSD-накопители и дефицит игровых графических процессоров NVIDIA, который, по их оценкам, составляет около 20%. Компания ожидает, что рынок ПК сократится на 10…20%.
По данным Money UDN, для сохранения прибыльности MSI планирует сместить акцент на производство более дорогих продуктов среднего и высокого класса. В частности, в этот диапазон входят видеокарты RTX 5060 и 5070. Также говорится о корректировке планов, касающихся выпуска материнских плат с поддержкой оперативной памяти DDR4 из-за резкого изменения цен на память. Если раньше компания отдавала приоритет производству плат с поддержкой DDR5, то теперь ситуация может измениться.
В то же время MSI уделяет больше внимания своему серверному бизнесу, где она нацелена на ежегодный рост выручки на 50…100% в течение следующих трёх-пяти лет, утверждают источники.