Цены на видеокарты вырастут, бюджетных моделей будет меньше, рынок ПК сократится.

По неофициальной информации, компания MSI готовится повысить цены на свою линейку игровых продуктов, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на издание Money UDN, которое ссылается на данные с недавнего брифинга MSI для инвесторов. Цены могут вырасти на величину от 15% до 30%. Так компания якобы планирует компенсировать снижение объёмов поставок в 2026 году.

Руководители MSI назвали 2026 год самым сложным годом в истории компании, указав на серьёзный дефицит памяти, рост цен на SSD-накопители и дефицит игровых графических процессоров NVIDIA, который, по их оценкам, составляет около 20%. Компания ожидает, что рынок ПК сократится на 10…20%.

По данным Money UDN, для сохранения прибыльности MSI планирует сместить акцент на производство более дорогих продуктов среднего и высокого класса. В частности, в этот диапазон входят видеокарты RTX 5060 и 5070. Также говорится о корректировке планов, касающихся выпуска материнских плат с поддержкой оперативной памяти DDR4 из-за резкого изменения цен на память. Если раньше компания отдавала приоритет производству плат с поддержкой DDR5, то теперь ситуация может измениться.

В то же время MSI уделяет больше внимания своему серверному бизнесу, где она нацелена на ежегодный рост выручки на 50…100% в течение следующих трёх-пяти лет, утверждают источники.