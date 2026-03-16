molexandr
В хранилище на сайте AMD обнаружили признаки подготовки к релизу FSR 4.1
Возможно, новую версию представят к выходу игры Crimson Desert

Пользователи заметили появление в хранилище на сайте AMD обновлённого файла библиотеки amdxcffx64.dll версии 2.2.0.1328 от 12 марта, сообщает VideoCardz. Этот файл имеет отношение к набору технологий AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), предположительно, новой версии под номером 4.1. Если это действительно так, публикация обновлённой библиотеки может предвещать скорый релиз FSR 4.1, однако после обнаружения файл был убран из публичного доступа.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

AMD продолжает дорабатывать FSR 4 для видеокарт Radeon RX серии 9000 на базе архитектуры RDNA 4. В состав набора технологий под названием Redstone входят компоненты для масштабирования изображения, нейронного кэширования освещённости, шумоподавления и генерации кадров. Поддержка варьируется от игры к игре.

Первой игрой с полноценной реализацией Redstone стал боевик Call of Duty: Black Ops 7, в ближайшее время, 19 марта, состоится релиз ролевой игры Crimson Desert, где также должна быть реализована полная поддержка всех технологий набора. Crimson Desert разрабатывался в рамках партнёрской программы AMD Redstone, поэтому, возможно, анонс или релиз FSR 4.1 состоится вместе с релизом игры.

#amd #игры #fsr 4 redstone
Источник: videocardz.com
