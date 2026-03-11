Релиз игры запланирован на 19 марта.

Компания Pearl Abyss опубликовала официальные системные требования игры Crimson Desert в преддверии релиза 19 марта на ПК, игровых консолях, компьютерах Apple Mac и портативных игровых компьютерах. Системные требования представлены для всех этих классов устройств по отдельности.

Согласно системным требованиям для настольных ПК, чтобы поиграть в Crimson Desert нужен как минимум 6-ядерный процессор 2018 года выпуска и видеокарта NVIDIA GeForce GTX класса 60 поколения Pascal или Turing. Что касается видеокарт AMD, как минимум потребуются модели Radeon RX начального класса на базе архитектур RDNA 1 и 2, такие как RX 5500 XT и RX 6500 XT.

Источник изображения: Pearl Abyss (и далее)

Для средних настроек графики и частоты кадров 60 FPS в разрешении 1080p понадобятся видеокарты не хуже RTX 2080 и RX 6700 XT, а также более современные 6-ядерные процессоры Ryzen 5 5600 или Core i5-11600K. Такое «железо» уже позволит поиграть в 4K разрешении с частотой кадров около 30 FPS. Более высокие настройки графики и более высокие разрешения потребуют наличие видеокарты класса 70 последнего или предпоследнего поколения. В частности, для высоких настроек и разрешения 1440p рекомендуются RX 7700 XT и RTX 4070, а для настроек ультра — RX 9070 XT и RTX 5070 Ti. Рекомендуются 6- и 8-ядерные процессоры, подойдут Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700X или Core i5-12600K и 13600K, у которых есть нужное количество P-ядер. В остальном игре понадобится не менее 16 ГБ оперативной памяти и 150 ГБ свободного места на SSD-накопителе.

Базовая версия ROG Xbox Ally рассчитана на режим 720p 40 FPS с использованием технологии FSR 3 Frame Generation, в то время как требования для ROG Xbox Ally X разделены на три режима. В режиме Performance ориентиром является режим 1080p 60 FPS с масштабированием из 720p с использованием FSR 3 Super Resolution and Frame Generation. В режиме Balanced цель —1080p 40 FPS с масштабированием, а в режиме Quality — 1080p 30 FPS в нативе.

PlayStation 5 предлагает 1080p 60 FPS в режиме «Производительность», в то время как режимы «Сбалансированный» и «Качество» ориентированы на масштабированное разрешение 4K с частотой 40 и 30 кадров в секунду соответственно. PlayStation 5 Pro переходит на улучшенную технологию PSSR для масштабированных режимов 4K, сохраняет целевые показатели 60 и 40 кадров в секунду для режимов «Производительность» и «Сбалансированный», а также повышает уровень трассировки лучей с «Высокий» до «Ультра» в режиме «Качество». Xbox Series X использует аналогичную схему: 1080p 60 FPS в режиме «Производительность» и масштабированные режимы 4K на основе FSR 3 для режимов «Сбалансированный» и «Качество», в то время как Xbox Series S ограничена режимами 720p 40 FPS или 1080p 30 FPS с отключённой трассировкой лучей.

Для компьютеров Apple Mac в таблицах указаны параметры масштабирования MetalFX для macOS 15 и масштабирования MetalFX с интерполяцией кадров для macOS 26 и более новых версий. Минимальные поддерживаемые конфигурации начинаются с чипов M2 Pro, а для достижения целевого разрешения 4K 40 FPS на macOS 15 или 4K 60 FPS на macOS 26 потребуются чипы M3 Ultra и M4 Max. Для Mac сохраняются требования 16 ГБ оперативной памяти и 150 ГБ на SSD-накопителе.