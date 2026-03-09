Прошло пять месяцев с момента релиза.

Компания Square Enix выпустила новое обновление для DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, в котором удалила технологию защиты от взлома Denuvo, сообщает DSOGaming. Современное переосмысление первых двух частей легендарной ролевой саги выпустили в октябре 2025 года, защиту удалили спустя примерно пять месяцев после релиза.

Square Enix является одним из тех издателей, которые со временем удаляют защиту Denuvo из своих игр. Например, в марте 2025 года издатель удалил её из Final Fantasy 16, а в декабре 2025 года — из Just Cause 3. Автор DSOGaming называет это отличной новостью для всех поклонников классических игр и в частности JRPG, которым не нравится защита Denuvo по тем или иным причинам.

Среди других игр, в которых недавно была удалена защита Denuvo, перечисляются такие проекты, как Onimusha 2: Samurai's Destiny, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Resident Evil 2,3 и 4 Remake, Resident Evil: Village и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от компании Capcom. Во всех этих играх Denuvo удалили в конце 2025 года.