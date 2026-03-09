В одном из цитируемых объявлений говорится о хранилище объёмом 1,1 ТБ, из которых 1 ТБ доступен в рамках подписки.

В объявлениях о продаже ноутбуков на зарубежных торговых площадках заметили новую уловку: продавцы указывают суммарный объём хранилища с учётом места в облаке. Например, в одном из цитируемых объявлений о продаже ноутбука HP говорится о хранилище объёмом 1,1 ТБ, но в скобках указано, что 1 ТБ из этого объёма предоставляется на облачном диске OneDrive в рамках годовой подписки Microsoft 365. В самом ноутбуке установлен SSD-накопитель объёмом 128 ГБ.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

По всей видимости, это следствие резкого подорожания флэш-памяти и твердотельных накопителей. Чтобы сдержать рост цен, производители ноутбуков комплектуют ноутбуки SSD-накопителями меньшего объёма и предлагают компенсировать недостаток места на физическом накопителе облачным диском. Подписка Microsoft 365 включена в комплект.

Источник изображения: Amazon, VideoCardz

В заголовке рассматриваемого объявления сообщается о том, что 1 ТБ доступен на облачном диске OneDrive, а 128 ГБ — на физическом SSD. Однако можно ожидать, что не во всех подобных объявлениях информация будет предоставлена в таком же явном виде. Авторы VideoCardz.com призывают покупателей быть внимательнее и надеются, что подобные объявления будут запрещены.