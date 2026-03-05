Об изменении итоговых характеристик видеокарты не сообщается.

На рынке могут появиться варианты видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 с урезанными графическими процессорами GB205, которые в практически полной конфигурации используются для производства RTX 5070. Об этом сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на инсайдера MEGAsizeGPU. Накануне инсайдер также предсказал появление RTX 5050 9 ГБ с тремя чипами GDDR7 по 3 ГБ.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

В Tom’s Hardware полагают, что у NVIDIA есть запас чипов GB205, которые по тем или иным причинам не подходят для производства полноценных RTX 5070. Чтобы они не пропадали, их используют для производства RTX 5060, отключив «лишние» блоки. К тому же, как утверждает инсайдер, чипов GB206 для RTX 5060 не хватает, поскольку большая их часть идёт на производство RTX 5060 Ti 8 ГБ. Полная версия GB205, в частности, содержит 6400 ядер CUDA, для RTX 5070 используется версия 300 с количеством ядер 6144, а в GB206-250 для RTX 5060 задействовано 3840 ядер.

Партнёрам NVIDIA по производству видеокарт придётся разработать новые печатные платы для RTX 5060 на базе графического процессора GB205, в частности, заменив 16-контактный разъём питания на 8-контактный.

Когда появится новая версия RTX 5060, не уточняется. Напротив, появилась новая информация о возвращении RTX 3060. По слухам, видеокарты начнут производить в период с 10 по 20 марта.