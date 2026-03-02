Это следует из демонстраций, предоставленных разработчиками из Pearl Abyss для Digital Foundry.

Представители компании Pearl Abyss предоставили Digital Foundry новые видео игрового процесса Crimson Desert и раскрыли некоторые предварительные данные о производительности на ПК, сообщает DSOGaming.

Источник изображения: Pearl Abyss

Демонстрационный материал записывался на системе с процессором AMD Ryzen 9 7900X3D, 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD Radeon RX 7900 XTX. Игра работала в нативном разрешении 4K с ультра-настройками графики и трассировкой лучей. По информации Digital Foundry, в большинстве случаев частота кадров держалась на уровне 60 кадров в секунду. Исходя из этой информации, автор ресурса DSOGaming предположил, что игра будет хорошо работать на широком спектре ПК.

По всей видимости, настройки графики «Ультра» не являются максимальными. Для самых производительных видеокарт будут предусмотрены «Ультимативные» настройки. Не исключено, что в этом случае понадобится помощь современных технологий масштабирования и генерации кадров.





Ранее стало известно, что Crimson Desert разрабатывается в рамках партнёрской программы AMD FSR Redstone и должна поддерживать все технологии, входящие в этот комплексный набор технологий рендеринга с применением машинного обучения. Помимо масштабирования и генерации кадров в состав Redstone входит шумоподавитель и нейронное кэширование излучения. К слову, официальной поддержки FSR 4 (Redstone) видеокарты RDNA 3 так и не получили, к ним относится RX 7900 XTX.

Для видеокарт NVIDIA GeForce RTX в игре будет реализована поддержка DLSS 4, владельцы новейших игровых видеокарт Blackwell смогут воспользоваться многокадровой генерацией.

Crimson Desert будет отличаться рядом продвинутых технологических особенностей. Например, в игре используется моделирование океана на основе быстрого преобразования Фурье (FFT), моделирование мелководья Shallow Water Simulation. В игре также будет реализован объёмный туман с симуляцией жидкости, симуляция ткани и волос, возможность взаимодействия с растительностью, эффекты ветра.

Crimson Desert — одна из самых ожидаемых игр 2026 года. Релиз запланирован на 19 марта.

