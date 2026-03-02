По данным производителя, устройство набирает более 4 млн. баллов в бенчмарке AnTuTu.

Компания Lenovo озвучила характеристики нового игрового планшета Legion Y700, сообщает Notebookcheck со ссылкой на официальный аккаунт компании в Weibo. Планшет основан на флагманском чипсете компании Qualcomm, использует быструю оперативную память и флэш-накопитель. В бенчмарке AnTuTu планшет набрал более 4 млн. баллов.

Источник изображения: Lenovo Legion; 联想拯救者 в Weibo

В основе планшета Lenovo Legion Y700 используется чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Планшет оснащается оперативной памятью LPDDR5T со скоростью до 10667 Мбит/с и флэш-накопителем UFS 4.1 Pro. Флагманская конфигурация может сочетать 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Такие характеристики позволили Legion Y700 набрать 4532189 баллов в бенчмарке AnTuTu, что примерно в 1,8 раза превышает результаты Samsung Galaxy Tab S11 Ultra с чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, отметили в Notebookcheeck.

Подтверждено, что Lenovo Legion Y700 оснастят 8,8-дюймовом экраном с разрешением 3040 на 1904 пикселей и максимальной частотой обновления 165 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Планшет получит тыльную камеру разрешением 50 Мп.

Точные сроки начала продаж неизвестны. По слухам, в Китае планшет ожидается в продаже в марте, а спустя какое-то время Lenovo может представить его на международном рынке с потенциальным названием Legion Tab Gen 5.