В частности, новый модем решает проблемы с подключением в лифтах и ​​на подземных парковках.

Компания Qualcomm анонсировала на выставке Mobile World Congress 2026 новый флагманский модем, Qualcomm X105 5G Modem-RF, сообщает Android Central. Модем X105 является преемником X85. Новая версия, по словам компании, создана для эры искусственного интеллекта, может достигать скорости загрузки 14,8 Гбит/с и скорости отдачи 4,2 Гбит/с.

Источник изображения: Qualcomm

Примечательно, что новый модем поддерживает 5G через спутник с дополнительной связью NR-NTN и интеллектуальным резервным режимом сотовой связи, который может улучшить качество связи в сложных условиях.

Это первый модем, совместимый с 5G Advanced Release 19, который улучшает возможности подключения для эпохи искусственного интеллекта и является шагом на пути к 6G. Новая поддержка New Radio Non-Terrestrial Network (NR-NTN) позволяет устанавливать быстрые 5G-соединения через спутник, когда традиционная сотовая связь может быть недоступна.

Модем Qualcomm X105 поддерживает узкополосный интернет вещей (NB-IoT) — новую технологию сотовой связи, работающую на существующей инфраструктуре LTE. Это резервный вариант для обмена сообщениями и базовой связи на случай, если ваш телефон не сможет подключиться к традиционным сетям.

Модем Qualcomm X105 использует агентный искусственный интеллект для повышения производительности сотовой связи, а также, по словам компании, будут доступны API для сторонних разработчиков, позволяющие улучшить пользовательский опыт с помощью «прогнозного интеллекта».

Когда Qualcomm X105 появится в смартфонах и прочих гаджетах, неизвестно.