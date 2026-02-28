Например, в Японии цена Steam Deck OLED в комплектации с SSD-накопителем объёмом 512 ГБ вырастет на 17,7%.

Компания KOMODO Co., Ltd, официальный дистрибьютор Steam Deck в Корее, Японии, Гонконге и на Тайване, объявила о повышении цен на портативные игровые компьютеры с 6 марта, сообщает VideoCardz. Названные причины: увеличение логистических затрат и рост волатильности обменного курса.

В Японии цена Steam Deck OLED в комплектации с SSD-накопителем объёмом 512 ГБ вырастет на 17,7%, с 6 марта устройство будет продаваться по цене от 99800 японских иен. Версия Steam Deck OLED с терабайтным SSD-накопителем подорожала в Японии на 15% до 114800 японских иен. В Южной Корее цены изменились в меньшей степени, игровые КПК подорожали на 6…7%. Минимальные изменения на Тайване, здесь цена на Steam Deck OLED 512 ГБ выросла на 0,5%, а версии 1 ТБ — на 2,3%. К концу следующей недели официальные цены Steam Deck OLED на Тайване вырастут до 8980 и 22480 тайваньских долларов за модели 512 ГБ и 1 ТБ соответственно. В среднем цены выросли на 8,1%.

По всей видимости, частично изменения связаны с дефицитом памяти. Ранее в Valve предупредили о возможных перебоях в поставках Steam Deck OLED. Также компании придётся пересмотреть цены на анонсированные в прошлом году гарнитуру виртуальной реальности Steam Frame и мини-ПК Steam Machine. До сих пор неизвестны не только цены на эти и другие новинки Valve, но и точные даты их выпуска. В планах выпустить Steam Frame, Steam Machine и новый Steam Controller в первой половине 2026 года.

