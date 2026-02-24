Флэш-накопитель UFS 5.0 с двухканальной конфигурацией может обеспечить эффективную скорость чтения и записи на уровне около 10,8 ГБ/с.

Компания Kioxia Corporation объявила о начале поставок образцов флэш-памяти UFS 5.0 для тестирования и оценки. Это память UFS следующего поколения, которая в настоящее время стандартизируется JEDEC, сообщает TechPowerUp. Образцы предоставляются заказчикам, разрабатывающим оборудование, совместимое с накопителями UFS 5.0, что позволяет им оценивать производительность и проводить тестирование на совместимость.

Источник изображения: Kioxia Corporation, TechPowerUp

Новый стандарт разрабатывается с учётом требований производительных смартфонов следующего поколения к локальным возможностям искусственного интеллекта. На физическом уровне в UFS 5.0 используется интерфейс MIPI M-PHY v6.0 с поддержкой режима HS-GEAR6, а на протокольном — MIPI UniPro v3.0. В теории, скорость передачи данных на линию может достигать 46,6 Гбит/с. Флэш-накопитель UFS 5.0 с двухканальной конфигурацией может обеспечить эффективную скорость чтения и записи на уровне около 10,8 ГБ/с.

В образцах для тестирования используется недавно разработанный компанией Kioxia контроллер и флэш-память BiCS FLASH 8-го поколения, образцы доступны в вариантах 512 ГБ и 1 ТБ, в компактном корпусе размером 7,5×13 мм.

Журналисты Wccftech ожидают, что первые смартфоны с памятью UFS 5.0 появятся в 2027 году.