molexandr
Realme представила бюджетный смартфон P4 Lite с чипсетом Unisoc T7250
HD+ дисплей с частотой обновления до 90 Гц, 4 ГБ оперативной памяти, 13 Мп основная камера, аккумулятор 6300 мАч с обратной зарядкой.

Компания Realme представила смартфон P4 Lite для бюджетного сегмента, сообщает GSMArena. Смартфон основан на 12-нм чипсете Unisoc T7250, который среди прочего оснащается двумя процессорными ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой до 1800 МГц, шестью ядрами Cortex-A55 с частотой до 1600 МГц и интегрированным графическим ядром Mali-G57 MP1 с частотой до 850 МГц. Оперативной памяти у смартфона 4 ГБ, постоянной памяти 64 или 128 ГБ, в зависимости от конфигурации.

Realme P4 Lite оснащается 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Экран должен реагировать на касания, даже при работе со смартфоном в перчатках, мокрыми или жирными руками. В каплевидном вырезе экрана располагается фронтальная камера разрешением 5 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку.

Может быть интересно

Источник изображения: Realme, GSMArena

Основная камера разрешением 13 Мп вместе со вспышкой, импульсной подсветкой и неназванным вспомогательным модулем расположена в прямоугольном блоке на задней части устройства. Также Realme P4 Lite оснащается разъёмом для наушников 3,5 мм и поддерживает карты памяти microSD.

Работу смартфона в автономном режиме поддерживает аккумуляторная батарея ёмкостью 6300 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт и обратная проводная зарядка мощностью 6 Вт, что позволяет использовать Realme P4 Lite в качестве внешнего аккумулятора.

Realme P4 Lite весит 201 г, его толщина составляет 7,94 мм. Заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP54, повышенная устойчивость к воздействиям разного рода в соответствии с испытаниями по стандарту MIL-STD-810H.

Realme P4 Lite работает под управлением операционной системы Android 15, на момент написания подробностей о дальнейших обновлениях нет. В продаже смартфон ожидают с 24 февраля по цене от 110 $ за базовую конфигурацию 4+64 ГБ. На выбор три варианта оформления: в чёрном цвете, синем и золотистом.

#смартфоны #realme
Источник: gsmarena.com
