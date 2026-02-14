Это модели для корпоративного сегмента.

Компания Micron запустила серийное производство первых SSD-накопителей с интерфейсом PCIe Gen 6, сообщает ресурс TechPowerUp со ссылкой на официальное объявление. Новые модели получили обозначение Micron 9650. Они построены на базе фирменного контроллера, DRAM- и NAND-памяти собственного производства Micron. Используется новейшая флэш-память TLC 9-го поколения — G9 NAND. Накопители Micron 9650 предназначены для центров обработки данных, их можно использовать с воздушными и жидкостными системами охлаждения.

Источник изображения: Micron (и далее)

Скорость последовательного чтения SSD-накопителей Micron 9650 достигает 28 гигабайт в секунду, что вдвое превышает показатели накопителей с поддержкой PCIe Gen 5. Максимальная скорость последовательной записи составляет 14 гигабайт в секунду. На операциях случайного чтения заявлена производительность до 5,5 млн операций ввода-вывода в секунду, случайной записи — до 900 тыс. операций ввода-вывода в секунду. Говорится об энергопотреблении 25 Вт, эффективности последовательного чтения 1120 мегабайт в секунду на ватт — двукратный прирост относительно накопителей PCIe Gen 5. На случайных операциях производительность на ватт выше от 20% до 70%.

Компания Micron провела тщательное тестирование новых накопителей в экосистеме PCIe Gen 6, которое длилось 18 месяцев. На момент написания накопители проходят квалификационные испытания у производителей и клиентов в сегменте искусственного интеллекта (ИИ). Особое внимание уделяется нагрузкам, связанным с высокоскоростным доступом к данным для больших языковых моделей и конвейеров генерации с дополненной реальностью.

SSD-накопители Micron 9650 доступны в форм-факторах E1.S и E3.S. Формат E1.S предназначен для жидкостного охлаждения.