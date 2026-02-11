Если информация подтвердится, ожидается значительный прирост пропускной способности.

По слухам, следующее поколение высокопроизводительных гибридных процессоров AMD под кодовым названием Medusa Halo будет поддерживать память LPDDR6, сообщает Geeknetic. Эти процессоры могут стать основой первых ноутбуков и компактных рабочих станций с памятью LPDDR6. Ожидается значительный прирост пропускной способности памяти, не только за счёт повышения скорости, но и за счёт более широкой шины.

Официально спецификации процессоров Medusa Halo неизвестны и вряд ли станут известны в ближайшее время, вся информация исходит от инсайдеров. В частности, ходят слухи о том, что флагманские APU рассматриваемого семейства оснастят 24-ядерными процессорами Zen 6 и интегрированной графикой RDNA 5 с количеством вычислительных блоков, равным 48. А контроллер памяти Medusa Halo якобы будет поддерживать 384-битную шину.

Память LPDDR6 уже поставляемая некоторым производителям для тестирования. Скорость памяти может достигать 14,4 гигабит в секунду и более высоких значений. Одной из особенностей LPDDR6 является шина данных 12 бит на подканал и 24 бит на кристалл. Таким образом, и скорость работы и шина данных новой памяти увеличились на 50%. К тому же повысилась энергоэффективность.

Если слухи подтвердятся, гибридные процессоры Medusa Halo должны обеспечить внушительный прирост пропускной способности памяти. В частности, это принесёт пользу рабочим станциям для разработок в сфере искусственного интеллекта.

Ожидается, что AMD представит гибридные процессоры Medusa Halo в 2027 году.