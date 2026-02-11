По слухам, следующее поколение высокопроизводительных гибридных процессоров AMD под кодовым названием Medusa Halo будет поддерживать память LPDDR6, сообщает Geeknetic. Эти процессоры могут стать основой первых ноутбуков и компактных рабочих станций с памятью LPDDR6. Ожидается значительный прирост пропускной способности памяти, не только за счёт повышения скорости, но и за счёт более широкой шины.
Официально спецификации процессоров Medusa Halo неизвестны и вряд ли станут известны в ближайшее время, вся информация исходит от инсайдеров. В частности, ходят слухи о том, что флагманские APU рассматриваемого семейства оснастят 24-ядерными процессорами Zen 6 и интегрированной графикой RDNA 5 с количеством вычислительных блоков, равным 48. А контроллер памяти Medusa Halo якобы будет поддерживать 384-битную шину.
Память LPDDR6 уже поставляемая некоторым производителям для тестирования. Скорость памяти может достигать 14,4 гигабит в секунду и более высоких значений. Одной из особенностей LPDDR6 является шина данных 12 бит на подканал и 24 бит на кристалл. Таким образом, и скорость работы и шина данных новой памяти увеличились на 50%. К тому же повысилась энергоэффективность.
Если слухи подтвердятся, гибридные процессоры Medusa Halo должны обеспечить внушительный прирост пропускной способности памяти. В частности, это принесёт пользу рабочим станциям для разработок в сфере искусственного интеллекта.
Ожидается, что AMD представит гибридные процессоры Medusa Halo в 2027 году.