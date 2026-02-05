Сайт Конференция
molexandr
ASRock внедряет строгие проверки на фоне очередных сообщений о поломках процессоров AMD Ryzen 9000
За последние дни участились новости о выходе из строя систем с процессорами AMD Ryzen 9000 и материнскими платами ASRock.

ASRock отреагировала на участившиеся новости о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 9000 на своих материнских платах. Компания следит за сообщениями и проводит внутренние проверки, говорится в официальном объявлении без какой-либо конкретики. За последние дни тематические ресурсы отмечали множественные жалобы пользователей портала Reddit, которые внезапно столкнулись с отказом своих систем на базе материнских плат AMD AM5 от ASRock. В частности, авторы ресурса Wccftech сообщили о появлении за один день сразу пяти жалоб о поломках систем с процессорами Ryzen 9000.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

«Компания ASRock внимательно следит за последними обсуждениями, касающимися производительности и поведения процессоров AMD Ryzen серии 9000 серии на платах AMD от ASRock. Реакцией на эти сообщения стало внедрение всесторонних внутренних тестов и строгих проверок. Мы постоянно работаем в тесном сотрудничестве с AMD для дальнейшей проверки производительности систем в широком диапазоне аппаратных конфигураций, одновременно оптимизируя BIOS и повышая общую стабильность системы».

В Tom’s Hardware отмечают, что количество подобных случаев, зарегистрированных на Reddit в момент написания, достигло 350. Может показаться, что это значительное количество жалоб, однако это не так, считают журналисты. Во-первых, не во всех из этих случаев чётко установлена причинно-следственная связь, которая бы подтверждала, что система или процессор вышли из строя из-за проблем с материнской платой. Во-вторых, несколько сотен случаев — это незначительный процент от общего числа эксплуатируемых систем. Авторы ресурса также отметили, что популярному YouTube-блогеру Gamers Nexus не удалось воспроизвести проблему на материнской плате ASRock, которая была установлена в системе с вышедшим из строя процессором AMD. Вероятно, речь идёт об этом видео.

«Компания ASRock высоко ценит отзывы пользователей, считая их краеугольным камнем нашего постоянного совершенствования. Клиентам, испытывающим технические трудности или нуждающимся в дополнительной помощи, рекомендуется обращаться в отдел технической поддержки ASRock. Мы по-прежнему стремимся поставлять высокопроизводительные продукты, отвечающие самым высоким стандартам качества и производительности».

Ясности объявление не добавило, по крайней мере, в компании следят за ситуацией и проводят проверки в контакте со специалистами AMD.

#amd #материнские платы #asrock
Источник: asrock.com
Сейчас обсуждают

Muro
18:46
А при чем тут опять США?! Что самому Китаю чипы не нужны? Индии? России?
WCCFTech: китайские производители DRAM не решат проблему дефицита оперативной памяти
Muro
18:38
Естественно не аналог, 8400F не задушен на 30 ваттах а десктопная RX7600 мощнее мобильной 7600М..Блоков больше. Какие 4К на таком железе?! Где то тут обман.
Valve пересматривает цены и графики поставок Steam Machine и Frame — выпустят в первом полугодии
lighteon
18:37
МРТ, 3D снимок зубов, рентген таза, член... Ой...
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
lighteon
18:35
Зато как качать будет на крутых наушниках и звуковой карте стоимостью выше, чем системник раз так в 10 (:
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Сергей Анатолич
18:23
Интересно, как поставки видеокарт NVIDIA на китайский рынок может сократиться, если практически все эти видеокарты в Китае и делаются?
Поставки видеокарт NVIDIA на китайский рынок могут сократиться на 30% в первом квартале 2026 года
Сергей Анатолич
18:21
Ну сТупп, в гольф тебя больше поиграть не пригласят. Как посмел тявкать!!?
Стубб: идеология США противоречит «собственным ценностям» Европы
deema35
18:19
"Подключение ПК к интернет роутеру по LAN кабелю дает наименьшую задержку сигнала, что идеально подходит для сетевых игр, но требует тянуть LAN кабель к ПК, длина которого может достигать десятков мет...
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Dentarg
17:58
Почему кошмар?
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Корж Рии
17:57
Да ладно чел дело пишет ,так можно прокачать до квантового компьютера легко и Кризис 3 наконец то на максималках пойдёт.
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Ohotnik 2142
17:26
Вообще не удивил подборкой из рефок с ЯМы. Мог бы, лля приличия, добавить USB-хаб в PCE X1-X4. Подобный - реально крутой модуль, который из дохлой материнки делает монстра с 10 портами 3.0, или Type C...
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
