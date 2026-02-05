За последние дни участились новости о выходе из строя систем с процессорами AMD Ryzen 9000 и материнскими платами ASRock.

ASRock отреагировала на участившиеся новости о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 9000 на своих материнских платах. Компания следит за сообщениями и проводит внутренние проверки, говорится в официальном объявлении без какой-либо конкретики. За последние дни тематические ресурсы отмечали множественные жалобы пользователей портала Reddit, которые внезапно столкнулись с отказом своих систем на базе материнских плат AMD AM5 от ASRock. В частности, авторы ресурса Wccftech сообщили о появлении за один день сразу пяти жалоб о поломках систем с процессорами Ryzen 9000.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

«Компания ASRock внимательно следит за последними обсуждениями, касающимися производительности и поведения процессоров AMD Ryzen серии 9000 серии на платах AMD от ASRock. Реакцией на эти сообщения стало внедрение всесторонних внутренних тестов и строгих проверок. Мы постоянно работаем в тесном сотрудничестве с AMD для дальнейшей проверки производительности систем в широком диапазоне аппаратных конфигураций, одновременно оптимизируя BIOS и повышая общую стабильность системы».

В Tom’s Hardware отмечают, что количество подобных случаев, зарегистрированных на Reddit в момент написания, достигло 350. Может показаться, что это значительное количество жалоб, однако это не так, считают журналисты. Во-первых, не во всех из этих случаев чётко установлена причинно-следственная связь, которая бы подтверждала, что система или процессор вышли из строя из-за проблем с материнской платой. Во-вторых, несколько сотен случаев — это незначительный процент от общего числа эксплуатируемых систем. Авторы ресурса также отметили, что популярному YouTube-блогеру Gamers Nexus не удалось воспроизвести проблему на материнской плате ASRock, которая была установлена в системе с вышедшим из строя процессором AMD. Вероятно, речь идёт об этом видео.

«Компания ASRock высоко ценит отзывы пользователей, считая их краеугольным камнем нашего постоянного совершенствования. Клиентам, испытывающим технические трудности или нуждающимся в дополнительной помощи, рекомендуется обращаться в отдел технической поддержки ASRock. Мы по-прежнему стремимся поставлять высокопроизводительные продукты, отвечающие самым высоким стандартам качества и производительности».

Ясности объявление не добавило, по крайней мере, в компании следят за ситуацией и проводят проверки в контакте со специалистами AMD.