Выступая на саммите Cisco по искусственному интеллекту, генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) заявил, что внутри компании по-прежнему продолжается работа над новыми графическими решениями, и подтвердил, что в производстве будущих линеек продуктов будут задействованы собственные фабрики Intel, сообщает Wccftech.

Лип-Бу Тан также сообщил, что назначение Эрика Демерса (Eric Demers) главным архитектором графических процессоров является частью обширной стратегии по возвращению позиций в потребительском сегменте и в сегменте искусственного интеллекта.

Эрик Демерс работал в Silicon Graphics (SGI), ArtX, AMD и Qualcomm, в частности, занимал должности инженера и архитектора графических решений. В AMD Демерс начинал с должности менеджера по проектированию, затем продвинулся до руководителя группы архитекторов и старшего архитектора. Специалист проработал в AMD почти 10 лет, прежде чем перейти в Qualcomm. В Qualcomm Демерс отработал 9 лет, до перехода в Intel занимал должность вице-президента и руководил разработкой графических решений. Он внёс значительный вклад в разработку графического оборудования компании, включая графическую архитектуру Adreno, пишет Wccftech.

Учитывая жёсткую конкуренцию в сегменте, где доминируют NVIDIA и AMD, Intel потребуется разработка чётко определённой дорожной карты и безупречная реализация проектов по показателям совокупной стоимости владения, масштабируемости и инфраструктурным решениям.

В потребительском сегменте Intel уже демонстрирует успехи. Процессоры Panther Lake с интегрированной графикой Xe 3-го поколения отлично справляются с играми, если говорить о моделях из верхней части линейки с графикой Arc B390 и B370. Что касается дискретной графики, о новинках для потребителей новостей нет. Ходят слухи, что компания выпустит ещё несколько профессиональных решений с «большим» графическим процессором BMG-G31 семейства Battlemage, но игровых версий этих видеокарт пока не предвидится. Возможно, на это повлияли высокие цены на память.