Компания Acer представила видеокарты Nitro Radeon RX 9070 XT OC и RX 9070 OC в белой расцветке White Edition, сообщает VideoCardz. По всей видимости, основные характеристики новых версий видеокарт соответствуют характеристикам аналогичных классических моделей Nitro в чёрной расцветке. Теперь у покупателей есть ещё несколько вариантов видеокарт Radeon RX серии 9000 для сборки новых или обновления существующих систем в белом цвете.

Видеокарта Nitro Radeon RX 9070 XT OC White Edition оснащается графическим процессором, в котором присутствует 64 вычислительных блока, 64 ускорителя лучей и 128 ускорителей искусственного интеллекта (ИИ). В свою очередь, Nitro Radeon RX 9070 OC White Edition использует урезанный графический процессор, в котором 56 вычислительных блоков и 112 ускорителей ИИ. Старшая модель при лимите энергопотребления 340 Вт может повышать тактовую частоту до 3100 МГц в режиме ускорения, младшая без индекса XT ограничена лимитом 245 Вт и может повышать тактовую частоту до 2700 МГц.

Обе видеокарты разогнаны производителем, на что указывает аббревиатура OC в наименовании, оснащаются 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и системами охлаждения с тремя вентиляторами FrostBlade 4.0. В длину видеокарты занимают 297 мм. Среди прочих особенностей системы охлаждения отмечается наличие алюминиевой защитной задней панели. Для вывода изображения предусмотрен набор из четырёх видеовыходов: один HDMI 2.1 и три DisplayPort 2.1.