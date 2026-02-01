Сайт Конференция
molexandr
Acer представила видеокарты Nitro Radeon RX 9070 XT OC и RX 9070 OC в белой расцветке White Edition
Видеокарты разогнаны производителем и оснащаются системами охлаждения с тремя вентиляторами.

Компания Acer представила видеокарты Nitro Radeon RX 9070 XT OC и RX 9070 OC в белой расцветке White Edition, сообщает VideoCardz. По всей видимости, основные характеристики новых версий видеокарт соответствуют характеристикам аналогичных классических моделей Nitro в чёрной расцветке. Теперь у покупателей есть ещё несколько вариантов видеокарт Radeon RX серии 9000 для сборки новых или обновления существующих систем в белом цвете.

Источник изображения: Acer

Может быть интересно

Видеокарта Nitro Radeon RX 9070 XT OC White Edition оснащается графическим процессором, в котором присутствует 64 вычислительных блока, 64 ускорителя лучей и 128 ускорителей искусственного интеллекта (ИИ). В свою очередь, Nitro Radeon RX 9070 OC White Edition использует урезанный графический процессор, в котором 56 вычислительных блоков и 112 ускорителей ИИ. Старшая модель при лимите энергопотребления 340 Вт может повышать тактовую частоту до 3100 МГц в режиме ускорения, младшая без индекса XT ограничена лимитом 245 Вт и может повышать тактовую частоту до 2700 МГц.

Обе видеокарты разогнаны производителем, на что указывает аббревиатура OC в наименовании, оснащаются 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и системами охлаждения с тремя вентиляторами FrostBlade 4.0. В длину видеокарты занимают 297 мм. Среди прочих особенностей системы охлаждения отмечается наличие алюминиевой защитной задней панели. Для вывода изображения предусмотрен набор из четырёх видеовыходов: один HDMI 2.1 и три DisplayPort 2.1.

#amd #видеокарты #acer
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Евгений Попов
19:28
Ну Феррари и прочие суперкары тоже продаются, а толку? :) Просто сравни цены сколько новый 16TB HDD стоит и сколько такой же емкости SSD :)
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Евгений Попов
19:26
Привет тебе из 2026 года. Диски прекрасно продолжают работать :)
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Евгений Попов
19:25
Плюс гелия в том что он уменьшает сопротивление среды, что позволяет запихнуть в стандартный корпус больше блинов. Ну и гелий никуда не утекает. Хватит уже этот бред писать.
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Зю
19:24
Как же так? Ведь эта пирамида должна была выстоять, она же особенная...
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
Евгений Попов
19:23
В этих дисках нет SMR. Гелий позволил снизив сопротивление среды запихать больше пластин в стандартный корпус и не угробить стабильность механики при температурный режим.
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Дима
19:06
Эти, видимо, готовятся к разборкам по Кипру.
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
Дима
19:03
Это типа " Пролетарии всех стран оъединяйтесь" в исполнении " Не пролетариев". Нам радоваться не стоит. Память от этого не подешевеет.
Шейх из ОАЭ приобрел долю в криптовалютном проекте, связанном с президентом США
Дмитрий Захаров
18:57
Пишут про то, что актуально. Перестанут писать как станет не актуально. Это не значит, что станет лучше или хуже, просто писать об этом перестанут. Как горилось в классике, есть выход проще, просто пе...
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
lighteon
18:47
https://www.overclockers.com/ati-radeon-hd-5550-gddr5-review/ Ну вот здесь, к примеру, на аналогичном графическом чипе работающем на более высоких частотах результат и того ниже в бенчмарке Aliens vs...
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Китя.
18:44
Во время простора сериала сдох. Ну это не в какие ворота.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
