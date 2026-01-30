На них якобы придётся 75% поставок.

По слухам, в первом квартале 2026 года NVIDIA и её партнёры по производству преимущественно сосредоточатся на выпуске трёх потребительских видеокарт: GeForce RTX 5060, 5060 Ti 8 ГБ и 5070. Эти три видеокарты должны составлять 75% от общего предложения, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский форум Board Channels. Дистрибьюторам потребуется быстро скорректировать запасы и стратегию продаж.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

Может быть интересно

Это частично согласуется с более ранними слухами о новой схеме распределения ресурсов NVIDIA, в которой, по всей видимости, приоритет отдан тем видеокартам, которые приносят наибольшую валовую выручку с каждого гигабайта памяти. Выяснилось, что с этой точки зрения RTX 5060 Ti 16 ГБ является самой невыгодной видеокартой, а вместо RTX 5070 Ti лучше производить больше видеокарт RTX 5080. Тем не менее, согласно новым слухам, объёмы производства RTX 5070 Ti, 5080, 5090 и прочих видеокарт, не входящих в упомянутую выше тройку, будут низкими — оставшиеся 25% от общего предложения. Доли приблизительные, их будут корректировать в зависимости от спроса.

Ранее NVIDIA опровергла слухи об остановке производства видеокарт RTX 5060 Ti 16 ГБ и RTX 5070 Ti. Однако YouTube-блогер Der8auer рассказал, что поставки RTX 5070 Ti снизились до минимума. Это подтверждается ценами в США, где многие модели RTX 5070 Ti стоят уже более 1000 $. Кроме этого, по информации блогера, NVIDIA отменила программу поощрений для партнёров, которые продавали видеокарты по рекомендованной цене, иными словами, ценообразование на видеокарты серии GeForce RTX 50 теперь полностью определяется рынком. В корейском подразделении ZOTAC ранее выразили обеспокоенность текущей ситуацией в отрасли, назвав её крайне серьёзной, под вопросом выживание производителей и дистрибьюторов видеокарт в будущем.