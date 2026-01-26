Новые среднебюджетные устройства Xiaomi

Презентация смартфонов Redmi Turbo 5 состоится в Китае 29 января, сообщает Notebookcheck со ссылкой на официальное объявление компании Xiaomi. Это новая линейка смартфонов, в которую войдут две модели среднего класса, стандартная и более продвинутая с приставкой Max, — обе рассчитаны на конкуренцию в ценовом сегменте 2500 ¥.

Источник изображения: Xiaomi (и далее)

Может быть интересно

Известно, что основой Redmi Turbo 5 Max станет 3-нм чипсет MediaTek Dimensity 9500s, который во многом похож на прошлогодний флагманский чипсет Dimensity 9400. В состав этого чипа входит 8-ядерный процессор, сочетающий одно ультра-ядро Cortex-X925 с тактовой частотой до 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720, — все производительные. В Dimensity 9500s интегрирован графический процессор Immortalis-G925 и нейронный блок (Neural Processing Unit, NPU) для задач, связанных с искусственным интеллектом. Также известно, что смартфон оснастят батареей ёмкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.



Redmi Turbo 5 Max выпустят в белом и оранжевом цвете. «Солнечная оранжевая» модель была показана Xiaomi на новых промо-рендерах. Оттенок очень похож на цвет «Космический оранжевый» iPhone 17 Pro, отметили в Notebookcheck, яркая расцветка должна помочь смартфону выделиться среди субфлагманских и среднебюджетных устройств от других компаний.



Базовый Xiaomi Turbo 5 построен на базе чипсета MediaTek Dimensity 8500 и внешне мало чем отличается от старшей версии смартфона Max. Чипсет 8-ядерный, это обновлённая версия Dimensity 8400 с теми же процессорными ядрами Cortex-A725 и повышенными на 100…200 МГц тактовыми частотами. Обновление графической части считается более существенным — это Mali-G720 MC8.

Redmi Turbo 5 сохраняет двойную камеру на задней панели, при этом модули камер расположены так же, как и в модели Max. Однако вместо двойной вспышки на задней панели стандартная модель оснащается одинарной. Неясно, будут ли датчики камер такими же, как у более дорогой модели Max.