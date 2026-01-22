Рекомендованная цена пока неизвестна, а предварительные цены достигают 595 €.

Американская торговая сеть Micro Center подтверждает, что начало продаж процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D запланировано на 28 января, сообщает VideoCardz. На площадках электронной коммерции в Китае процессор тоже появился, желающим предлагают внести депозит для предварительного заказа перед стартом продаж 29 января.

Источник изображения: AMD

Может быть интересно

В анонсе отмечается, что 9850X3D позиционируется как небольшой шаг вперёд относительно 9800X3D со средним приростом производительности в играх около 3%. В некоторых наименованиях прирост может быть выше, например, до 8% в Counter-Strike 2, но в целом «из коробки» какого-то значимого преимущества не ожидается.

Возможно, 9850X3D будет отличаться более высоким разгонным потенциалом. Ранее появилась информация о стабильной работе процессора на частоте 5,75 ГГц по всем ядрам. Такой разгон возможен и на 9800X3D, но в случае 9850X3D процесс настройки может стать более простым.

На момент написания AMD не назвала рекомендованную розничную цену процессора 9850X3D, а значения, которые обнаружили в каталогах зарубежных интернет-магазинов, достигают 595 € без учёта НДС. Наименьшая цена была замечена в США, около 502 $, и Китае, 3699 ¥ или примерно 532 $. Рекомендованная цена может быть официально объявлена сегодня или в ближайшие дни, по прогнозам она может попасть в диапазон 499…549 $.

AMD Ryzen 7 9850X3D – это новый 8-ядерный процессор с 3D V-Cache, который отличается от 9800X3D более высокой (на 400 МГц) тактовой частотой в режиме ускорения (Boost). Остальные характеристики идентичны. Ожидается, что 9850X3D будет пользоваться высоким спросом в игровых системах, как и 9800X3D, хотя есть опасения, что аномальные цены на оперативную память и твердотельные накопители внесут коррективы в объёмы продаж нового оборудования.