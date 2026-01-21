Компактный корпус, в который поместятся видеокарты длиной до 425 мм.

Компания GAMDIAS представила панорамный Mid-Tower корпус ATLAS M4, сообщает Vortez. При размерах 430×235×434 мм корпус поддерживает материнские платы форматов вплоть до ATX, включая модели с обратным подключением кабелей питания, позволяет устанавливать видеокарты длиной до 425 мм. Среди прочих особенностей рамка для вентиляторов с настраиваемым углом наклона и комплектный концентратор с возможностью регулировать ARGB-подсветку.

Источник изображения: GAMDIAS (и далее)

Блок питания в GAMDIAS ATLAS M4 располагается спереди и закрыт кожухом. Поддерживаются модели длиной до 160 мм. Блок ориентирован разъёмами вниз для более простой прокладки кабелей. В нижней и верхней части корпуса можно установить по три 120-мм вентилятора или 360-мм радиаторы систем жидкостного охлаждения. На задней стенке размещается один 120- или 140-мм вентилятор. Четыре вентилятора с подсветкой уже входят в комплект.

В корпус также можно установить два 2,5-дюймовых устройства хранения данных или комбинацию из одного 3,5- и одного 2,5-дюймового накопителя. На передней панели располагаются два порта USB 3.0 Type-A, один Type-C, аудиоразъём, кнопки питания и управления подсветкой.

Рекомендованная розничная цена GAMDIAS ATLAS M4 составляет 99,90 $.