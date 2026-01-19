Разработчики планируют открытый тест в выходные перед релизом.

Эвакуационный шутер Marathon выйдет 5 марта 2026 года, о чём официально сообщается на сайте компании Bungie. Релиз игры запланирован на игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также на ПК в сервисе Steam. Предварительные заказы уже доступны. На момент написания в России игра не продаётся, но на странице игры в Steam присутствует информация о полной русской локализации.

Источник изображения: Bungie, Inc (и далее)

Для предварительного заказа доступны стандартное, расширенное и коллекционное издание игры. Стандартное издание открывает доступ ко всему основному контенту на старте и в будущих обновлениях в течение года. В расширенное издание входит «ваучер» для активации боевого пропуска с премиальными наградами, некоторое количество внутриигровых токенов и различные скины. За рубежом стандартное издание стоит примерно 40 $, а расширенное 60 $. За оформление предварительного заказа покупатели получат дополнительные бонусы: внутриигровые предметы в Marathon и Destiny 2.

Коллекционное издание продаётся в фирменном магазине Bungie, среди прочего в него входит статуэтка одного из персонажей в масштабе 1:6 и различная атрибутика. Подробнее о составе всех изданий можно узнать на сайте Bungie.

Новость сопровождается новым трейлером, списком актёров английской озвучки и другими подробностями. В социальной сети X (заблокирована в РФ) разработчики сообщили об открытом предварительном тестировании Marathon, которое планируют провести в выходные перед запуском. В игре используется античит BattlEye. Судя по системным требованиям на странице игры в Steam, как минимум потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ или AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ, Intel Arc A580 8 ГБ (требуется включение ReBAR).