molexandr
MSI выпустила UltraWide-монитор с VA-дисплеем MAG 345CQRF E20 дешевле 250 долларов США
34-дюймовая модель с разрешением 3440 на 1440 пикселей.

Компания MSI выпустила новый широкоформатный игровой монитор начального уровня, MAG 345CQRF E20, который оснащён 34-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 200 Гц и стоит около 200 $, сообщает Wccftech.

Источник изображения: MSI, Wccftech

Недавно MSI представила высококлассный игровой монитор MPG 341CQR X36 UWQHD , оснащённый новейшей панелью Samsung 5-го поколения с новой структурой субпикселей V-Stripe RGB. Монитор выглядит и ощущается потрясающе, но его цена превышает 1100 $. Для более широкого круга потребителей MSI создала линейку MAG, и в ней появилась совершенно новая модель.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона компания MSI представила игровой монитор MAG 345CQRF E20 с разрешением UWQHD и неплохими характеристиками. Монитор оснащается 34-дюймовым VA-дисплеем с радиусом кривизны 1000R и разрешением 3440 на 1440 пикселей. Поддерживается частота обновления до 200 Гц, что на 20 Гц больше, чем у предыдущей модели, а максимальная яркость достигает 300 нит.

Источник изображения: MSI, Wccftech

В числе особенностей и преимуществ монитора MSI MAG 345CQRF E20 перечислены 110-процентное покрытие цветового пространства sRGB, время отклика 0,5 мс GTG, поддержка адаптивной синхронизации и стандартные возможности HDR. Монитор оснащён разъёмами HDMI 2.0b и DP 1.4a. Также имеется разъем для наушников. Предусмотрена регулировка высоты от 0 до 100 мм, поворот на 30 градусов и вращение на 5-20 градусов.

Цена монитора MSI MAG 345CQRF E20 в Китае составляет 1599 ¥ или примерно 230 $ по курсу на момент написания.

#msi #широкоформатные мониторы
Источник: wccftech.com
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
23
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
3
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
13
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
1
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
+
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
2
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
4
Phys.org: Ученые впервые сняли в реальном времени движение электронов при разрыве связей
1
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
ВВС США задействовали новый вертолёт MH-139A Grey Wolf для сопровождения машин с МБР
+
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
+
В Индии оштрафовали авиакомпанию IndiGo на $2,45 млн из-за массовой отмены рейсов
+
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
1
Moto Watch поступят в продажу с 23 января
+

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
5
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
5
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+

Dentarg
17:51
Поэтому в теме новости - фпсы в играх. "Мама, это для учёбы") Откуда у школьников деньги вообще на жизнь? А если и нет работы, и нет родителей, нет крыши над головой, нечего есть и не во что одеться -...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Dentarg
17:47
Можно выставить системник на балкон
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
serascer
17:44
Дело не в этом. При такой куче спутников на орбите, столкновение даже одного с другим может создаст облако обломков, которое заденет другие спутники на этой же орбите и так далее по нарастающей. Вот о...
Китай планирует нарастить спутниковую группировку до 200 000 тысяч спутников
Za9c
17:25
Да чтож такое. Пользовался сони компактами, те ушли с рынка, оставили лишь одну модель. Потом lg были небольшого размера g6, тоже ушли с рынка. Теперь асус взял зенфон компактный. Тоже закрыли подразд...
Zalman представила блоки питания ACRUX II мощностью до 1200 Вт с сертификатами Platinum и Titanium
Павел Фролов
17:17
Разница в районе погрешности и положительно? При этом получаем систему с возможными сюрпризами при обновлении.
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Сеня Кофтиш
17:14
i7-4790K это реально легенда. У меня была такая же платформа, и она прожила с 2015 по 2022 год Конфиг: i7-4790K + 16 ГБ DDR3 2400 МГц + ASUS Z97 Maximus VII Ranger + GTX 1080. Хорошая платформа был...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
slikts
17:00
Рыночные отношения во всей красе! Конкуренция, не понимаете вы ничего. Для просветления пришлём пару авианосцев...
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
Vodoley-Barmaley
16:55
Ща с заводов вернуться любители говном мазаться и параша запылает)))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Vodoley-Barmaley
16:50
Пока сиди на том, что есть, но бутылки сдавай регулярно, монетки в копилку.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
ExtenZ
16:45
тупо линк никак? -Ой-вей, Изя! Нас налюбили! -Шо, Мойша, опять?
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
