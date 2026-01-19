34-дюймовая модель с разрешением 3440 на 1440 пикселей.

Компания MSI выпустила новый широкоформатный игровой монитор начального уровня, MAG 345CQRF E20, который оснащён 34-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 200 Гц и стоит около 200 $, сообщает Wccftech.

Источник изображения: MSI, Wccftech

Недавно MSI представила высококлассный игровой монитор MPG 341CQR X36 UWQHD , оснащённый новейшей панелью Samsung 5-го поколения с новой структурой субпикселей V-Stripe RGB. Монитор выглядит и ощущается потрясающе, но его цена превышает 1100 $. Для более широкого круга потребителей MSI создала линейку MAG, и в ней появилась совершенно новая модель.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона компания MSI представила игровой монитор MAG 345CQRF E20 с разрешением UWQHD и неплохими характеристиками. Монитор оснащается 34-дюймовым VA-дисплеем с радиусом кривизны 1000R и разрешением 3440 на 1440 пикселей. Поддерживается частота обновления до 200 Гц, что на 20 Гц больше, чем у предыдущей модели, а максимальная яркость достигает 300 нит.

Источник изображения: MSI, Wccftech

В числе особенностей и преимуществ монитора MSI MAG 345CQRF E20 перечислены 110-процентное покрытие цветового пространства sRGB, время отклика 0,5 мс GTG, поддержка адаптивной синхронизации и стандартные возможности HDR. Монитор оснащён разъёмами HDMI 2.0b и DP 1.4a. Также имеется разъем для наушников. Предусмотрена регулировка высоты от 0 до 100 мм, поворот на 30 градусов и вращение на 5-20 градусов.

Цена монитора MSI MAG 345CQRF E20 в Китае составляет 1599 ¥ или примерно 230 $ по курсу на момент написания.