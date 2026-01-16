Все видеокарты производятся, в некоторых регионах поставки могут быть нестабильными

Компании NVIDIA и ASUS опровергли информацию о завершении производства видеокарт GeForce RTX 5070 Ti и 5060 Ti 16 ГБ, сообщает ресурс HardwareLuxx. Подобные новости появились вчера. Источники из Азии утверждали, что NVIDIA перераспределяет производственные ресурсы, отдавая приоритет самым производительным видеокартам на каждом уровне по объёму видеопамяти, а затем авторы YouTube-канала Hardware Unboxed заявили о завершении производства перечисленных видеокарт, ссылаясь на информацию представителей ASUS.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

В компании NVIDIA заявили, что спрос на видеокарты GeForce RTX остаётся высоким, а доступность памяти действительно ограничена. Несмотря на это, поставки всех видеокарт GeForce продолжаются. Компании удаётся поддерживать ассортимент благодаря тесному сотрудничеству с поставщиками памяти.

В компании ASUS прямо опровергли информацию о том, что видеокарты GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ сняты с производства или объявлены устаревшими (end of life, EOL). Появившиеся накануне новости объяснили тем, что некоторые СМИ могли получить неточную информацию от представителей компании. К слову, журналистам PC Gamer ещё вчера не удалось подтвердить информацию Hardware Unboxed среди своих контактов в ASUS.

Сложности с приобретением GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ от ASUS в некоторых регионах связаны с нестабильностью поставок из-за ограниченной доступности памяти. Это не следует интерпретировать как остановку производства или снятие продукта с производства, подчеркнули в компании ASUS.

В HardwareLuxx отметили, что стоит следить за фактической доступностью видеокарт в продаже, несмотря на слухи и заявления.

