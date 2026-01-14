Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Процессоры серии Intel Core Ultra 200 Plus могут выпустить в марте и апреле
Обновление для платформы LGA 1851 придётся ждать до весны.

Компания Intel может выпустить обновлённые процессоры Core Ultra 200 Plus в марте и апреле, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского инсайдера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包). Почему обновление задерживается до весны, когда презентацию ожидали на выставке CES 2026, не уточняется.

Источник изображения:  Daniel Pantu, Unsplash

По всей видимости, в январе компания Intel сосредоточится на процессорах Core Ultra 300 семейства Panther Lake. Если верить слухам, 26 января появятся обзоры ноутбуков с флагманским процессором серии, Core Ultra X9 388H, устройств с остальными процессорами — в день начала продаж 27 января. При этом первые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 400 могут появиться в продаже уже 22 января.

В феврале от Intel ожидают презентации процессоров Granite Rapids-WS для рабочих станций и HEDT-систем. Компания ASUS уже показала новую фирменную плату с сокетом LGA 4710 для этих процессоров, а в базе данных Geekbench отметился 86-ядерный Xeon 698X.

После этого, в марте и апреле, может состояться презентация процессоров Core Ultra 200 Plus для настольных ПК и ноутбуков. Для настольных ПК известно как минимум о трёх новых моделях, две из которых увеличат максимально доступное количество ядер в своём классе. Процессоры Core Ultra 200 Plus — это обновлённое семейство Arrow Lake Refresh. Совершенно новые процессоры Nova Lake ожидают не ранее конца 2026 года.

#intel #процессоры #lga 1851 #arrow lake refresh
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
2
Китайский беспилотный транспортный самолет большой дальности Tianma-1000 совершил первый полет
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
3
Welt: Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 неэффективна против «Орешника»
+
В турецком Измире обнаружена древняя мозайка с символом Соломона возрастом около 1600 лет
2
13 января в The Sims 4 выйдет бесплатное обновление с коллекцией от Coach
+
Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран
1
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
Первый московский концерт Ларисы Долиной в 2026 году столкнулся с низким спросом на билеты
+
Кризис в Венесуэле может дать России передышку в 2026 году
3
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
6
NYT: Венесуэла не использовала системы С-300 и «Бук-М2» во время атаки США
1
Самая дешевая GeForce RTX 5090 в Германии теперь стоит от 3000 евро
+
Samsung Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26+ на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестированы в Geekbench
+
Core Ultra 9 290K Plus быстрее Ryzen 9 9950X3D до 11% в тестах Geekbench
+
В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии
3
На YouTube замечен видеоролик продолжительностью более 1 миллиона часов
+
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
5

Популярные статьи

16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
15
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
201
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
25
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
1
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
7

Сейчас обсуждают

lighteon
20:57
Это next gen update что-ли? Крайне сомнительная фигня для слабого железа)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Dentarg
20:53
Спасибо за комплимент) В целом, я понимаю ностальгию и фантомную боль по СССР, потому что тогда было хорошо, сейчас плохо, хочется чтобы снова было хорошо и логично, чтоб это было "как тогда". И опять...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Hard-Workshop
20:53
"Под HD 7000 серией я естественно подразумеваю HD 7730+ видеокарты..." - Небольшая шпаргалка, чтобы не заблудиться в сериях HD 5000-7000 у AMD. На самом деле даже HD 5000 серию ребрендили в HD 7000-...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Трумэн
20:41
Весь мир юзает DLSS (DLAA), даже всякие моды и инструменты выпускают, чтобы FSR заменить на DLSS в играх, в которых его нет из коробки. И только у тебя ни в одной игре он нормально не работает. Ты неу...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
DANYNAFIG
20:24
Куртка клоун , на 30 серии включить можно но пользоваться незя :)
Состоялся стабильный релиз NVIDIA App 11.0.6 с поддержкой DLSS 4.5
tolyasha
20:14
Представленные здесь комедии это перестроечная "мутная пена"
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
linux4ever
19:29
И как эта математика работает, если там грязными собирают за такое расстояние 4.500.000 руб?
Разработанный ОДК воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
Китя.
19:24
SILENT HILL 2 remake это имба. по сравнению с SILENT HILL f.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Никита Абсалямов
19:09
Ну изначально я не собирался тестировать на данном стенде ничего свежее DirectX 10, но так как это уже третий стенд помимо 2х стендов под AGP - то для четвёртого места уже нет - так что вот как-то так...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Bernigan
18:43
Ну типичный survival horror с исследованием, боями и загадками, бои только солс лайки напоминают, всё довольно среднее там. Канеш если нравится RE 4 это не то
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter