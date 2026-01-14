Обновление для платформы LGA 1851 придётся ждать до весны.

Компания Intel может выпустить обновлённые процессоры Core Ultra 200 Plus в марте и апреле, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского инсайдера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包). Почему обновление задерживается до весны, когда презентацию ожидали на выставке CES 2026, не уточняется.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

По всей видимости, в январе компания Intel сосредоточится на процессорах Core Ultra 300 семейства Panther Lake. Если верить слухам, 26 января появятся обзоры ноутбуков с флагманским процессором серии, Core Ultra X9 388H, устройств с остальными процессорами — в день начала продаж 27 января. При этом первые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 400 могут появиться в продаже уже 22 января.

В феврале от Intel ожидают презентации процессоров Granite Rapids-WS для рабочих станций и HEDT-систем. Компания ASUS уже показала новую фирменную плату с сокетом LGA 4710 для этих процессоров, а в базе данных Geekbench отметился 86-ядерный Xeon 698X.

После этого, в марте и апреле, может состояться презентация процессоров Core Ultra 200 Plus для настольных ПК и ноутбуков. Для настольных ПК известно как минимум о трёх новых моделях, две из которых увеличат максимально доступное количество ядер в своём классе. Процессоры Core Ultra 200 Plus — это обновлённое семейство Arrow Lake Refresh. Совершенно новые процессоры Nova Lake ожидают не ранее конца 2026 года.