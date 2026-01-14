Дата якобы утекла через баннер в Forza Horizon 5.

Релиз гоночной аркады Forza Horizon 6 может быть запланирован на 19 мая, сообщает Wccftech. По всей видимости, дата непреднамеренно утекла через рекламную кампанию, запущенную в Forza Horizon 5.

Источник изображения: Playground Games, Xbox Game Studios

В Forza Horizon 5 пользователям показывают рекламу с предложением оформить предварительный заказ на премиальное издание (Premium Edition) или премиальный набор (Premium Upgrade), получив ранний доступ к Forza Horizon 6 уже 15 мая — за четыре дня до официального релиза. Снимок баннера был опубликован пользователем социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом XBOX INFINITE.

Источник изображения: @XBOXF10 в X (заблокирована в РФ)

Если верить описанию, в премиальный набор Forza Horizon 6 также входят различные бонусы, включая VIP-статус и доступ к нескольким премиальным пост-релизным дополнениям. А за предварительный заказ игроки получат виртуальный спорткар Ferrari J50 с эксклюзивной настройкой.

Шестая часть франшизы Forza Horizon выходит вслед за невероятным успехом и признанием пятой части, которая на сегодняшний день собрала более 50 миллионов игроков и показала отличные результаты даже на PlayStation 5. Хотя серия Forza Horizon начиналась как аркадное ответвление Forza Motorsport с открытым миром, со временем спин-офф превзошёл основную серию симуляторов студии Turn 10 Studios, пишет Wccftech.

Действие Forza Horizon 6 развернётся в Японии. Первоначально игра выйдет на ПК и консолях Xbox Series X|S, а затем появится и на PlayStation 5.

Ранее в Microsoft анонсировали на 22 января мероприятие Developer_Direct. Разработчики Playground Games готовятся к демонстрации игрового процесса Forza Horizon 6 и Fable, а японская компания Game Freak раскроет больше подробностей о своей грядущей игре под названием Beast of Reincarnation. Возможно, во время мероприятия будут официально названы даты релиза.