В очках используется дисплей micro-OLED.

Компания ASUS представит на выставке CES 2026 игровые очки дополненной реальности ROG XREAL R1, сообщает VideoCardz. По словам ASUS, в очках используется дисплей micro-OLED с частотой обновления 240 Гц и разрешением FHD (1920 на 1080 пикселей).

Источник изображения: ASUS

Очки предназначены для превращения ПК, консоли или портативного устройства в большой виртуальный экран. Угол обзора в очках составляет 57 градусов, компания утверждает, что он охватывает 95% области фокусировки человека. Обзор сопоставим с экраном диагональю 171 дюйм, расположенным на расстоянии 4 метров. В очках предусмотрен «Режим привязки», который добавляет встроенную пространственную привязку с тремя степенями свободы, благодаря чему изображение может оставаться неподвижным в пространстве, а не перемещаться вместе с головой пользователя.

Источник изображения: ASUS

В очках также используются электрохромные линзы, которые могут изменять прозрачность в зависимости от условий просмотра, с возможностью ручной регулировки прозрачности. Очки оснащены аудиосистемой с настройкой Bose и возможностью создания трёхмерного звучания.

Источник изображения: ASUS

Очки весят 91 грамм и используют разъём USB Type-C для подключения. В комплекте с очками поставляется док-станция ROG Control Dock, которая оснащается портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, позволяя переключаться между источниками по нажатию одной кнопки.

Цена пока не озвучена, ASUS планирует выпустить ROG XREAL R1 в первой половине 2026 года.