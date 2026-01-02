molexandr
ASUS намекает в тизере на ноутбук-раскладушку ROG с двумя экранами
Возможно, второй экран будет полноразмерным.

Похоже, ASUS планирует представить новое устройство с двумя экранами в линейке ROG. Об этом сообщает ресурс OC3D со ссылкой на официальный тизер, опубликованный компанией в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: ASUS

Из тизера мало что понятно. По всей видимости, это компактный и тонкий игровой ноутбук с двумя экранами, которые будут раскладываться на 320 градусов. Возможно, второй дисплей устройства будет полноразмерным, а клавиатура выполнена в виде «накладного» модуля.

Источник изображения: ASUS

Вероятно, новинка будет оснащаться новыми процессорами AMD и (или) Intel. В первом случае это может быть обновлённая серия Ryzen AI 400 под кодовым названием Gorgon Point, во втором — процессоры Core Ultra 300 семейства Panther Lake.

Источник изображения: ASUS

И те и другие процессоры оснащаются продвинутой интегрированной графикой, которая подойдёт для игр на невысоких настройках, но в устройствах класса ROG определённо можно рассчитывать на дискретную графику. В портфолио ASUS есть игровые планшеты с дискретными видеокартами NVIDIA, поэтому сложностей с реализацией быть не должно. Более того, одно из изображений демонстрирует «рентген» ноутбука, где видны два вентилятора и, по всей видимости, два охлаждающих модуля для центрального и графического процессора.

#asus #ноутбуки #rog
Источник: overclock3d.net
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
25
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
2
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
Принадлежащая Microsoft платформа LinkedIn отрицает обвинения в сборе данных о ПО компьютеров
+
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Apple могла столкнуться с нехваткой чипов A18 Pro из-за спроса на MacBook Neo
+
Стоимость нефти падает на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке
+
Приборная панель Lada Vesta Sport получила индикацию мощности, акселерометр и гоночные режимы
4
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1

Популярные статьи

«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
2
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
159
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
66
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
11
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

iponec
20:06
решил костюмчик прикупить. графа ультра...лучи ультра...монь 2к. ну как?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
20:05
Чета у тебя карта грузится 99% в игре сталкер 2 при разрешений 2560х1440. а у меня при 3440х1440 всего 61%. понимаю чем хуже чем лучше Хех. Скажи это хорошо.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Роман Холод
19:53
А ты не бот?
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Шеша сидит с компа
19:44
флюгегехаймен
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
19:37
хочу с шерстью кота попробовать а то как то не гуманно шкуру с живого сдирать, я же добрый
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
19:36
Отличный Китяй)))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
19:34
вот замариновал
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
19:31
Китяй задумался.....))))))))))))))))))))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
19:31
Ты болен вот твой скрин первый. а должно быть как на втором скрине с HDR или ты слепой.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
19:31
к пивасу самое то
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
