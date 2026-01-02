Возможно, второй экран будет полноразмерным.

Похоже, ASUS планирует представить новое устройство с двумя экранами в линейке ROG. Об этом сообщает ресурс OC3D со ссылкой на официальный тизер, опубликованный компанией в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Из тизера мало что понятно. По всей видимости, это компактный и тонкий игровой ноутбук с двумя экранами, которые будут раскладываться на 320 градусов. Возможно, второй дисплей устройства будет полноразмерным, а клавиатура выполнена в виде «накладного» модуля.

Вероятно, новинка будет оснащаться новыми процессорами AMD и (или) Intel. В первом случае это может быть обновлённая серия Ryzen AI 400 под кодовым названием Gorgon Point, во втором — процессоры Core Ultra 300 семейства Panther Lake.

И те и другие процессоры оснащаются продвинутой интегрированной графикой, которая подойдёт для игр на невысоких настройках, но в устройствах класса ROG определённо можно рассчитывать на дискретную графику. В портфолио ASUS есть игровые планшеты с дискретными видеокартами NVIDIA, поэтому сложностей с реализацией быть не должно. Более того, одно из изображений демонстрирует «рентген» ноутбука, где видны два вентилятора и, по всей видимости, два охлаждающих модуля для центрального и графического процессора.