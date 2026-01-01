Samsung Display объявляет о начале массового производства первого в мире 34-дюймового сверхширокоформатного 360-герцового QD-OLED дисплея с вертикальной структурой субпикселей V-Stripe, сообщает ресурс TFTCentral.

Новая структура улучшит чёткость текста и изображений, а также устранит проблемы с окантовкой, которые наблюдаются в современных QD-OLED дисплеях с треугольным расположением субпикселей. Это сделает V-Stripe дисплеи предпочтительным выбором для создателей контента и пользователей, которые проводят много времени за работой с текстовыми документами.

Samsung Display делает это объявление как производитель дисплеев, поэтому в пресс-релизе не перечисляются какие-либо конкретные модели мониторов. Однако в объявлении также говорится, что с декабря 2025 года дисплеи поставляются семи производителям и брендам мониторов мирового уровня, включая ASUS, MSI и GIGABYTE.

Как минимум, ASUS и MSI представят новые модели мониторов с V-Stripe панелями на выставке CES 2026 на следующей неделе. Samsung Display будет демонстрировать технологию на своём отдельном стенде.

В числе прочего, при соотношении сторон 21:9 радиус кривизны нового дисплея составляет 1800R. Производитель заявляет максимальную яркость в режиме HDR до 1300 нит, сертификацию VESA DisplayHDR 500 True Black и максимальную частоту обновления 360 Гц. Всё это заметные улучшения относительно прошлых дисплеев.

Пресс-релиз Samsung Display появился после недавнего объявления LG Display о разработке собственной 27-дюймовой 4K WOLED-панели с такой же структурой субпикселей под названием RGB Stripe.