Версия 2026 года получит до 24 ГБ оперативной памяти

Компания HP выпустила игровой ноутбук OMEN VICTUS 11 Ryzen Edition (2026), сообщает ITHome. Ноутбук оснащается процессором AMD Ryzen 7 H 255, дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 начального класса, RTX 5050 или 5060, оперативной памятью объёмом до 24 ГБ.

Источник изображения: HP, ITHome

В числе прочих особенностей отмечается 15,6-дюймовый дисплей с максимальной частотой обновления 144 Гц и яркостью 300 нит, два слота для оперативной памяти DDR5 SO-DIMM и два разъёма для M.2-накопителей. В состав системы охлаждения входят два вентилятора и две тепловые трубки. Ещё одной примечательной особенностью является аудиосистема DTS:X Ultra.

OMEN VICTUS 11 Ryzen Edition (2026) поддерживает Wi-Fi 6E, оснащён одним портом RJ45 для подключения к проводной сети, веб-камерой с разрешением FHD и шумоподавлением, аккумулятором ёмкостью 70 Вт·ч. Среди портов ввода-вывода один USB 3.2 Gen 1 Type-C и два Type-A. Для подключения внешних мониторов предусмотрен один порт HDMI 2.1.

Источник изображения: HP, ITHome

Мощность дискретных видеокарт не уточняется, она может быть выбрана в пределах от 35 до 100 Вт. Что касается процессора, Ryzen 7 H 255 доступен только в Китае, но является близким аналогом Ryzen 7 255 и Ryzen 7 8745H. Это 8-ядерный 16-поточный гибридный процессор с ядрами Zen 4, максимальной тактовой частотой 4,9 ГГц и неплохой интегрированной графикой Radeon 780M. Интегрированная графика APU задействует 12 вычислительных блоков RDNA 3.

Не уточняется, выпустит ли HP аналогичную модель на международном рынке и сколько она может стоить.