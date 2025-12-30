Производители игровых консолей обсуждают повышение цен на устройства текущего поколения и сдвиг сроков выпуска следующего поколения, сообщает VideoCardz со ссылкой на Insider Gaming. Причиной является дефицит чипов памяти и взрывной рост цен. Решение зависит от того, как будут развиваться события в 2026 году.

Источник изображения: Marcos Ferreira, Unsplash (отредактировано)

Если память продолжит дорожать, велика вероятность, что цены игровых консолей текущего поколения вырастут, а следующее поколение не выпустят в 2027–2028 годах. Высокая волатильность на рынке памяти затрудняет подбор оптимальных спецификаций и цен. Подорожание игровых консолей предсказывали ещё до кризиса на рынке памяти. В частности, инсайдер Kepler_L2 говорил о появлении в следующем поколении игровых консолей со стартовой ценой 1000 $ и выше.

Утверждается, что Sony и Microsoft ещё не приняли окончательного решения, в компаниях высказывают надежды на стабилизацию ситуации и расширение производственных мощностей для наполнения потребительского рынка и снижения цен.

Аналогичные слухи ходят и в отношении другого оборудования. Есть вероятность, что видеокарты следующего поколения тоже могут задержаться до стабилизации ситуации на рынке.