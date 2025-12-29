molexandr
Состоялся релиз бенчмарка Maxon Cinebench 2026 с поддержкой видеокарт NVIDIA Blackwell и AMD RDNA 4
В основе бенчмарка новейшая версия движка Redshift.

Состоялся релиз Cinebench 2026, новейшей версии бенчмарка от компании Maxon для измерения производительности центральных и графических процессоров в задачах 3D-рендеринга, сообщает VideoCardz. Основой бенчмарка является Redshift — движок рендеринга, который используется Maxon в Cinema 4D — комплексной программе для создания трёхмерной графики и анимации.

Источник изображения: Maxon

Обновление добавляет поддержку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 семейства Blackwell и AMD Radeon RX 9000 семейства RDNA 4, добавлена поддержка графических процессоров NVIDIA Hopper и Blackwell для рабочих станций и центров обработки данных. Также Cinebench 2026 поддерживает компьютеры Apple Mac на базе процессоров M4 и M5.

В Cinebench 2026 используется новейшая версия движка рендеринга Redshift. Компания Maxon заявляет, что это позволит получить актуальные данные об ожидаемой производительности оборудования в Cinema 4D 2026. В частности, появился новый тест для процессоров с поддержкой одновременной многопоточности (Simultaneous Multi-Threading, SMT), который позволит сравнивать однопоточную производительность с производительностью в режиме SMT. Результаты, полученные в Cinebench 2026, несопоставимы с результатами из прошлых версий бенчмарка.

Cinebench 2026 поддерживает платформы Windows x86-64, Windows on ARM64, macOS и доступен для загрузки с сайта Maxon.

#тесты #бенчмарки #cinebench #maxon
Источник: videocardz.com
